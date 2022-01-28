GÜMRÜKLÜ ANTREPO İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ EĞİTİMLERİNDE İKİNCİ DÖNEM BAŞLADI

Sektörün öncü kuruluşu olarak antrepocuların beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni yılda eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceklerini söyleyen GAİD Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci, derneğin 2021 yılı çalışmaları ve 2022 hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu:

“Geçen yıl kamu nezdinde aylar süren bir çalışma ile antrepolarda götürü teminat sistemine geçilmesini sağladık. Derneğimizin o gün ortaya koyduğu kararlılık ve sektörel birliğimiz olmasaydı, bugün yaşadığımız kur dalgalanması sürecinde nasıl bir teminat sorunu ile karşı karşıya kalabileceğimiz geldiğimiz noktada açık bir şekilde ortada.

2022’de eğitim programları gibi çalışmalarımızın yanı sıra sektörümüz adına yenilikçi, sürdürülebilir adımlar atmaya devam edeceğiz. Antrepoların Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kapsamına alınması ve antrepolara 24 saat içerisinde beyanname verilmek şartı ile araçların tahliyesini yapacak yasal düzenlemeyi çıkarmak için takiplerimizi sürdüreceğiz.”

Değirmenci, çalışmalarında üyelerinin kendilerine verdiği desteğin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bugün ve gelecekte sektörümüzü etkileyebilecek tehditlere hazırlıklı olabilmek için GAİD’i güçlendirmek, üye sayısını artırmak ve sektörel birliğimizi pekiştirmek zorundayız” dedi.

GAİD’in düzenlediği 2022 yılının ilk eğitim programı kapsamında; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliği, Tebliğler, Genelgeler, Tasarruflu Yazılar, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Tasfiye Yönetmeliği gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Program sonunda eğitim çalışmalarına katkıda bulunan Ulusal Lojistik Antrepo Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Güven Ökten, Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği’nde Antrepo Gümrük Müşaviri Burak Öztürk ve Oregon Teknoloji Gümrük Müşaviri Ferudun Cemal İnal’a GAİD Başkanı Cavit Değirmenci, GAİD Başkan Yardımcısı Gökhan İskender ve Sayman Üye Gökhan Ergüner tarafından plaketleri takdim edilerek, tüm katılımcılara katılım belgesi verildi.