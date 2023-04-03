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Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği Deprem Bölgesine Ramazan Kolisi Gönderdi
Gümrüklü antrepo sektörünün en büyük çatı örgütü Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği (GAİD), deprem felaketinin ardından zor koşullarda yaşamını sürdüren depremzedelere yardım elini uzattı. GAİD, depremden en çok etkilenen yerlerden biri olan Antakya’ya 32 bin kişilik ramazan kolisi gönderdi. Kahvaltı kumanyasından oluşan ramazan kolileri, depremin ardından Hatay’da Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Erzincan Valisi Mehmet Makas’a teslim edildi.
Lojistik 03.04.2023, 11:59
Deprem bölgesine sağlanan yardım ve desteklerin ilk gün olduğu kadar hız kesmeden devamının taşıdığı önemin farkındalığıyla hareket ettiklerini belirten GAİD Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci, dernek üyelerinin gösterdiği dayanışma ile hazırlanan ramazan kolileri ile ihtiyaç duyulan gıda yardımlarının akışına katkıda bulunmayı, yardımlaşma ayı ramazanın bereketini depremzedelerle paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.
Değirmenci, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketinde yaraların sarılması için GAİD’in ilerleyen günlerde de katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.