GÜMRÜKLÜ ANTREPO İŞLETMECİLER DERNEĞİ SEKTÖR İÇİN KOLLARI SIVADI

Yalova Gümrük Müdürlüğü ve Yalova Ro-Ro Terminali ev sahipliğinde, 2 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıya; Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Bölge Müdürü Yardımcısı Mehmet Köse, Yalova Gümrük Müdürü Ali İhsan Bilgetürk, Gemlik Gümrük Müdürü Muammer Ünal, Bursa Gümrük Müdürü Mehmet Çiçek, Antrepo ve Serbest Bölgeler (ASB) Şube Müdürü Vekili Besdami Saitoğulları, ASB Şefi Selma KARATAŞ ile GAİD Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci, Başkan Yardımcısı Gökhan İskender, Başkan Yardımcısı Gürkan Çehreli, Genel Sekreter İsmail Yaşar, Sayman Gökhan Ergüner, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Doğan, Selçuk Yılmaz, Fırat Gür, Özgür Yarmalı, Ali Bozkurt katıldı. Toplantıda ayrıca Bursa ve İstanbul’daki antrepo işletmecileri hazır bulundu.