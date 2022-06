Güler Nakliyat’ın 2. Kuşağı da ‘’Tırsan’’ dedi

Lojistik sektörünün köklü firmalarından Güler Nakliyat, filosuna 50 adet Hafif Tenteli Perdeli Treyler ve Tenteli Perdeli Multi Ride ekledi. Bu son yatırımı ile filosundaki Tırsan araç sayısını 225’e çıkardı.

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren Tırsan, Adapazarı fabrikasında son sürat teslimatlara devam ediyor. Tırsan’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine; Güler Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Naci Güler, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Güler ve Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda da CEO’su olan Durmuş Güler ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek katılım gösterdi.

Dünden Bugüne Güler Nakliyat

Güler Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Naci Güler, gerçekleştirilen törende yaptığı açıklamada; “Tırsan ile 30 yıl önce başlayan başarılı iş birliğimize 2. kuşakla da hız kesmeden devam etmekteyiz. Yıllardır gelişmekte ve büyümekte olan firmamızda değişmeyen en önemli şey Tırsan’a duyduğumuz güvendir. Firmamızın, Türkiye genelinde 9 şubesi bulunmaktadır. Bu 9 şubemizden Türkiye’nin her iline komple parsiyel yük taşımacılığı yapmaktayız. Türkiye’nin dört bir yanında, gece gündüz hız kesmeden operasyonlarımıza devam etmekteyiz. Bu nedenle operasyonlarımızda kullandığımız araçların zorlu yol koşullarına ve tüm iklim şartlarına dayanıklı olması gerek. Bu bağlamda tercihimizi hep Tırsan’dan yana kullanıyoruz. Tırsan araçları, uzun yollarda bize hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de sağlamlığıyla bize güven veriyor. Tırsan’da ihtiyaçlarımıza yönelik her türlü aracı bulabiliyoruz. Müşterilerimize kaliteli ve hızlı hizmet vermek için araç tercihlerinde her zaman Tırsan’ı tercih etmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Tırsan Hafif Tenteli Perdeli Treyler Özellikleri

Tırsan'ın ödüllü Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen Hafif Tenteli Perdeli Treyler, daha fazla yük taşıma avantajı sunarken, sahip olduğu patentli K-Fix yük bağlama sistemi sayesinde yükünüzü ekstra ekipman gerektirmeksizin sabitlemenizi sağlar ve yan kapaklarla kullanımına uygundur.

Tırsan Hafif Tenteli Perdeli Treyler, mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde, 3 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunarken; yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır.

Tırsan Hafif Tenteli Perdeli treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır. Ayrıca araçta 5,460 kg forklift aks yüküne dayanıklı, 28 mm kalınlığında fenol reçine kaplı kontraplak taban mevcuttur.

Hafifliği sayesinde yüksüz durumdayken araç, yakıt ve işletme giderlerinde tasarruf sağlar. Sektörün en kaliteli çeliği kullanılarak dayanıklılığı ve sağlamlığı artırılan özel Tırsan şasi teknolojisi, uzun yıllar güvenli kullanım sunar. Tırsan Hafif Tenteli Perdeli, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu sayesinde, uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür.