Güleç Transport, Volvo FH çekicilerle filosuna güç kattı

Avrupa, Balkan Ülkeleri, Irak, İran, Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri, Gürcistan ve Azerbaycan gibi birçok ülkeye frigorifik taşımacılık hizmeti veren, kurulduğu günden itibaren müşteri taleplerine en hızlı ve güvenilir şekilde cevap veren bir lojistik şirketi olarak faaliyetlerini yürüten Güleç Transport Uluslararası Taşımacılık, taşıdığı ürünlerin önemi ve hassasiyeti nedeniyle filosunu gerekli donanıma sahip çekiciler ile genişletiyor. Volvo Finansal Hizmetler’in (VFS Finansman A.Ş) finansman desteğiyle 4 adet Volvo FH460 ve 1 adet Volvo FH540 olmak üzere 5 adet Volvo Trucks çekici satın alan Güleç Transport’un, bu teslimatla birlikte filosunda toplamda 10 adet Volvo Trucks çekicisi bulunuyor.

Volvo Trucks çekicileri özellikle yakıt verimliliği, performansı ve dayanıklılığı sebebiyle tercih ettiklerini belirten Güleç Transport Uluslararası Taşımacılık şirketinin firma ortağı Ahmet Can Volvo Trucks kalitesine vurgu yaparak: “Markanın Avrupa hattındaki satış sonrası hizmetlerinin kalitesi, araçların yakıt tüketiminin düşük olması ve özel olarak sunulan finansman çözümleri alım konusunda karar vermemizi sağladı.” şeklinde konuştu.