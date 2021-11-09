Great Place to Work® değerlendirdi: DHL Express Türkiye, kadınlar için Türkiye’nin En İyi İş Yeri seçildi

30 yıla yakın süredir dünya çapındaki En İyi İşverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü’nün Türkiye özelinde yaptığı araştırmada, 500’den fazla çalışanı olan şirketler arasında ödüle layık görülen DHL Express Türkiye, bu başarısını DHL’in kadınları desteklemeye ve geliştirmeye adanmış programı DHL4Her sayesinde elde etti.

Uluslararası hızlı hava taşımacılığı sektöründe Türkiye’de 40 yıldır hizmet veren DHL Express Türkiye, DHL4Her ile potansiyellerini tam kapasite ortaya koyabilmeleri için kadınları güçlendirmeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öncü olmayı hedefliyor.

Great Place to Work®’ün, 2021 yılında 1500’ün üzerinde kadın çalışan tarafından yapılan değerlendirmeleri analiz ederek ilk kez belirlediği listede birinci olan DHL Express Türkiye, kadın çalışanlarını cesaretlendirmeyi ve kadınların her kademede görünürlüklerini artırmayı taahhüt ediyor.

Mustafa Tonguç: “Harika Bir İş Yeri olmayı sürdüreceğiz”

Özellikle lojistik gibi erkeklerin daha yoğun çalıştığı düşünülen bir sektörde bu başarılarının mutluluk verici olduğunu belirten DHL Express Türkiye Genel Müdürü Mustafa Tonguç, “Great Place to Work’ün bu kıymetli ödülü, çalışanlarımızın iş yerlerindeki deneyimlerine dayalı bir araştırmanın sonucunu ortaya koyuyor. DHL Express Türkiye olarak her zaman kadınlar için ‘Harika Bir İş Yeri’ olma deneyimini sürdüreceğiz.” dedi.

Great Place to Work® sertifikası almaya hak kazanan 91 şirket arasından “2021 Kadınlar için Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesine giren 21 şirket değerlendirilirken hem tüm çalışanlar için hem de kadın çalışanlar özelinde en az yüzde 80 Trust Index© skoruna sahip organizasyonlar dikkate alındı.

Eyüp Toprak: Listeye giren şirketler, kadınlar için yüksek güven kültürü oluşturdular

“2021 Kadınlar için Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesindeki şirketlerin, kadın çalışanlar özelinde destekleri ve uygulamalarıyla yüksek bir güven kültürü sağladıklarını belirten Great Place to Work® Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Metodolojimizin temelinde yer alan Trust Index© çalışan anketi uyguladığımız organizasyonlarda, Great Place to Work® listesinin üst sıralarında yer alan firma çalışanlarının güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takımdaşlık alanlarında yüksek güven kültürü deneyimlediklerini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.