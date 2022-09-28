GOOD LOGISTICS, ABD İHRACAT TAŞIMALARINI YÜZDE 50 ARTIRDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik İstatistiklerine göre, Ocak-Ağustos döneminde deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 11 milyon 418 bin 261 tonla ABD taşımalarında gerçekleşti. Bu dönemde ABD ihracat yükü yüzde 37 arttı, elleçlenen toplam yükün yüzde 11,1’i ABD ihracat yüklerinden oluştu.

Dünyanın en köklü lojistik şirketlerinden olan Good Logistics de yılın ilk yarısında Türkiye’den ABD’ye deniz yoluyla ihracat taşımalarını yüzde 50 arttırarak pazar payını büyüttü. Şirketin Türkiye Genel Müdürü Levent Aydinç, 2022’nin geri kalanında da yüzde 50 büyüme öngördüklerini söyledi.

ABD’nin sadece belirli limanlarına değil tamamına taşımacılık yapabildiklerini ifade eden Aydinç, ABD Ulusal Denizcilik Komisyonu’na üye şirketleri, ülkedeki ofisleri ve iş birlikleri sayesinde operasyonel esneklik güçleri olduğunu, depolama ve dağıtım hizmetlerini de tek elden yürüttüklerini belirtti.

“Gemisi olmayan armatör olarak hareket edebiliyoruz”

Aydinç, NVOCC lisanslı şirketleri sayesinde “gemisi olmayan armatör” olarak hareket edebildiklerini vurgulayarak, “Türkiye ile ABD arasında kapıdan kapıya teslimat ve yurt dışı gümrükleme hizmetlerimiz, farklı armatörlerle yaptığımız yer/ekipman garantili, hızlı ve güvenli çözümlerimiz ve rekabetçi fiyatlarımızla öne çıkıyor, ihracatçılarımıza avantaj sağlıyoruz.” bilgilerini paylaştı.

DDP (gümrük vergileri ödenmiş) yüklemeler için ihracatçılara anlaşmalı broker firmaları aracılığıyla destek olduklarına değinen Aydinç, gümrük konularında danışmanlık hizmeti verdiklerini de vurguladı.

“190 yıllık tecrübeyle hareket ediyoruz”

Aydinç, İngiltere’de 1833’te John Good adıyla kurulan şirketin, 2006 yılında Türkiye’de faaliyete başladığını, 2021’de ise Denholm Group’a satışının ardından hizmetlerin Good Logistics markası altında ilerlediğini anlattı. Aydinç, dünyanın en köklü lojistik firmalarından biri olarak 190 yıllık tecrübeyle hareket ettiklerini de sözlerine ekledi.