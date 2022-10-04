Globelink Ünimar Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Aldı!

Globelink Ünimar, müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda köklü lojistik şirketi, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Şirket, bu sertifikayla birlikte lojistik süreçlerinde yer alan gümrük özet beyan işlemlerinde harcanan vakti azaltmayı ve müşterilerine daha hızlı çözümler sunabilmeyi amaçlıyor.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS), uluslararası lojistik ve ticaret faaliyetleri yürüten ve gümrük yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren işletmelere veriliyor. Ayrıca sertifikaya sahip olabilmek için Türkiye Gümrük Bölgesi sınırları içerisinde en az üç yıldır faaliyette olmak, ISO 9001 ve ISO 27001 başta olmak üzere çeşitli kalite belgelerine sahip olmak gerekiyor. Daha da önemlisi bu işletmelerin temiz bir sicile sahip olması ve gümrük işlemleri sırasında geçmiş dönemlerde oluşmuş cezasının bulunmaması gerekiyor. Sadece ülkemizde değil dünyanın pek çok ülkesinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’na sahip şirketler gümrük otoriteleri tarafından güvenilir şirketler olarak kabul ediliyor. İlave şartlar sağlanması koşuluyla bu şirketler lojistik faaliyetlerinde izinli gönderici ya da izinli alıcı olarak da işlem yapabiliyor ve ithalat ihracat yapan şirketlerin yüklerini gümrüklü alan olarak kabul edilen kendi tesislerinde yükleme veya boşaltma yaparak lojistik süreçlerinin hızlanmasını sağlıyor. YYS sahibi ithalat ve ihracat yapan şirketler ise ilave şartları yerine getirdiğinde gümrük işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirebiliyor.

YYS birçok avantaj sağlıyor

Öte yandan, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası dış ticaret veya lojistik firmalarına zorunlu olan hallerde öncelikli kontrol ve muayene şansı veriyor. Ayrıca yeşil hat uygulamasına da olanak sağlayan YYS, ithalat ve ihracat beyannamesine veya özet beyana yazılması gereken bilgilerin bir kısmının yazılmaması ya da eklenmesi gereken belgelerin bazılarının eklenmemesi, (eksik bilgi veya belgeyle beyan) götürü teminat uygulamasından yararlanma ve taşıt üstü işlem imkanını da mümkün kılıyor.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Globelink Ünimar İç Denetim ve Kurumsal Risk Direktörü Ebru Fedakar, “YYS, uzun bir hazırlık süreci olan ve gerçekten zor kazanılan bir belge. Ekip olarak çok iyi hazırlandık ve tüm süreçleri ve denetimleri başarı ile tamamladık. Geniş acente ağıyla birlikte tedarik zincirinin her adımında uçtan uca lojistik hizmeti sunan Globelink Ünimar, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası gibi ayrıcalıklarla, müşterilerine sağladığı kalite standardını artırmayı hedefliyor. 32 ülkede 110’u aşkın ofisimiz bulunmaktadır ve aldığımız bu sertifika ile iş ortaklarımıza halihazırda verdiğimiz kaliteli hizmete katkı sağlamayı planlıyoruz. Hedeflerimize ulaşmakta emin adımlar ile ilerleyen firmamız için bundan sonraki hedef izinli gönderici ve izinli alıcı olabilmektir.” dedi.