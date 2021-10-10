GKN Kargo’nun 2022 hedefi ‘’dijitalizasyon sayesinde yüzde yüz teslimat, yüzde yüz müşteri memnuniyeti’’

Swiss Otel’de 10 Ekim Pazar günü gerçekleşen yönetim toplantısı ve eğitim etkinliğiyle 5 bin yeni istihdamın müjdesini veren GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, ‘’Hedefimizde Türkiye genelinde 18 aktarma merkezi ve 300 acenteye ulaşmak var. Durmadan aramıza katılacak yeni arkadaşlarla günlük 350 binlik paket gönderimimizi, 1 milyona çıkaracağız’’ dedi.

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek

GKN Kargo’nun bu yıl olduğu gibi 2022 yılında da merdivenleri hızla çıkacağını belirten Akyürek, dijitalizasyon sürecine değinerek, ‘’Şimdi kendimize yeni hedefler, yeni rotalar belirleme zamanı. Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak için teknoloji yatırımı gerçekleştirdik. Son yazılım yatırımımızla kargonun alımından, takibine, yol ve hava durumuna kadar tüm değişkenleri tek bir sistemden artık görebileceksiniz. Böylelikle en doğru rotayı oluşturarak, söz verdiğimiz zamanda müşterimize ürünlerini teslim edeceğiz. Dijitalizasyon eğitimlerimizle, yeni yazılımımızı verimle kullanacak ve insan kaynaklı hataların önüne geçeceğiz, ‘evde bulamadık’ gibi ifadeleri sektörden sileceğiz” şeklinde konuştu.

‘’YÜZDE 150 BÜYÜME HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Günlük 1 milyon kargo gönderim hedefine ulaşmanın zor ama ulaşılamaz olmadığının altını çizen Gökhan Akyürek, “Pandemi sırasında perakendecilikten, internet alışverişine doğru kayan sektörü iyi okuduk ve hızlı aksiyon aldık. Pandemi etkilerinin azalmaya başladığı 2021’in ilk yarısında yüzde 150’lik büyüme hedefimizi tutturduk. 2022 hedeflerimizi de gerçekleştireceğimizden şüphe duymuyoruz. Türkiye ekonomisini canlı tutmak için taşımaya devam edeceğiz” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.