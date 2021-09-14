GENÇ UND AKADEMİ’NİN İLK MEZUNLARI SERTİFİKALARINI ALDI

UND, sektöre genç lojistik profesyoneller kazandırmak için 30 Ocak 2021’de başlattığı Genç UND Akademi ilk eğitim dönemini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle başlatılan program 6 aylık eğitimin sonunda Haziran ayında tamamlandı. Sertifika almaya hak kazanan ilk mezunlara UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş ve UND Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından başarı sertifikaları takdim edildi.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu törende yaptığı konuşmada, UND olarak temel amaçlarının lojistik sektörünün bir bilim olarak ele alınması, böylece gelecek planlamasının daha iyi tasarlanması olduğunu söyledi. Bunun için ikinci nesli yetiştirmek istediklerini aktaran Nuhoğlu, “Artık ikinci nesil göreve geldi. Genç UND’ye kayıtlı, geleceğin sektör lideri olacak 520 arkadaşımız, sektörü sahiplendiler.” dedi.

NUHOĞLU: VERİ TRANSFERİ SAĞLAYAN FARKLI BİR PROGRAM

Geleceğin Lojistik Uzmanları Sertifika Programı’nın diğer sertifika programlarından ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Nuhoğlu, “Burada çok önemli bir veri transferi oldu, çünkü bu arkadaşlarımız lojistiğin içindeler ve sahadan geliyorlar. Eğitim sırasında onların ihtiyaçlarını anlayabilme fırsatı yakaladık. Bunun sektöre sağlayacağı avantaj çok nettir. LPE’nde en önemli kriter lojistik yetkinliklerdir, bu program kişisel yetkinlikleri artırıyor. Almanya ve Singapur’un başarısının altında lojistik yetkinlikler ve performans var. Bu noktada bu sertifika programı sektörümüz ve ülkemiz için bir şans.” diye konuştu.

Sertifika programında yer alan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Nuhoğlu, “Dünyada internet ile birlikte veri akışı çok hızlı gerçekleşiyor. Datalara hakim olalım, onları anlamlı hale getirelim. Gelen verileri anlamlandırır ve bir aksiyon oluşturursak; kendimiz için, sektörümüz ve ülkemiz için büyük bir iş yapmış oluruz” dedi.

OKUMUŞ: PROGRAMDAN 73 KİŞİ BAŞARIYLA MEZUN OLDU

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş da yaptığı konuşmada pandemi döneminde eğitimlerin online olarak verilmeye başlandığını ve adaptasyon sürecinin çok hızlı gerçekleştiğini söyledi. Doktora programları açtıklarını ve sektöre akademisyen yetiştirme sorumluluklarını yerine getirdiklerini anlatan Okumuş, birçok sertifika programını hayata geçirdiklerini anlattı. Geleceğin Lojistik Uzmanları eğitiminin Şubat-Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştiğini, 68 saatlik eğitim, 34 ders ve tüm sınavlardan geçerek başarı sertifikası almaya hak kazanan 73 mezun ile, ilk programı kapattıklarının bilgisini veren Okumuş, ikinci dönemde ise 100 katılımcının yer alacağını 36 ders ve 72 saatlik bir eğitim gerçekleştireceklerini açıkladı.

“GELECEĞİN LOJİSTİK UZMANLARI” DÖNEM MEZUNLARINDA DERECEYE GİREN GENÇ UND’LİLER

Programın ilk mezunları arasında yapılan değerlendirmede; Genç UND Akademi “Geleceğin Lojistik Uzmanları” Sertifika Programı 1. Dönem mezunları arasında birinciliği alan Genç UND’li Taygun DURMAZ oldu.

Program süresince derslere katılımlar ve vize ve final sınav sonuçlarına göre 1. Dönem mezunları arasında 2’nciliği Sedat Gökçe, Gonca Müge Durnalı ve Ali Kuş paylaşırken, 3’ncülüğü Barbaros Büyükyılmaz ve Sayın Talha Çımagil almaya hak kazandı.

Dereceye giren öğrenciler sertifikalarını UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş’tan aldı.

Törende ayrıca programa emeği geçen eğitmenlere teşekkür sertifikası takdim edildi.