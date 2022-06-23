Genç UND Akademi II. Döneminin 73 Mezunu Sertifikalarını Aldı

UND’nin Ford Trucks sponsorluğunda İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle hayata geçirdiği “Geleceğin Lojistik Uzmanları Sertifika Programının” 2. Dönemi tamamlandı. 22 Haziran’da İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde bulunan tarihi Rektörlük binasında gerçekleştirilen törenle programı başarıyla bitiren 73 katılımcıya sertifikaları verildi.

Birinciliği, UND Takograf Çalışma Grubu Eski Başkanı ve Destan Ülkelerarası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. Filo Yöneticisi Mustafa Yaldız elde etti. Program ikincisi Nazlı Lojistik’ten Selin Nazlı, üçüncüsü ise İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi son sınıf öğrencilerinden Murat Kürşat İçlek oldu.

Sertifika töreni öncesi konuşan UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, bu programın parçası olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Programın uzun süreli olduğunu ve önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirten Özel, “Lojistik ne kadar iyi olursa refah o kadar artar. Bu program lojistik sektörünün gelişmesine ve rekabetçiliğine büyük katkı verecektir” dedi.

Ford Trucks Pazarlama Müdürü Emine Coşkun, lojistik sektörünün geleceğine pozitif katkı yapmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. Dünyanın yeni bir döneme girdiğini, Türkiye’nin lojistik üs olma hedefine yaklaştığını söyleyen Coşkun, “Değişim, gelişmiş beyinler ve donanımlı insan kaynağı ile mümkün olur. Ford Trucks olarak desteklerimiz devam edecek” dedi.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekan Yardımcısı Ebru Demirci, lojistik sektörünün öncü kurumlarından biri olan UND ve İstanbul Üniversitesi’nin güçlerini birleştirerek sektörel eğitimlerin yükseltilmesi için önemli bir program gerçekleştirdiklerini belirterek, “programdan mezun olan öğrencilerin eğitimlerini devam ettirip Fakültemize yüksek lisans ve doktora başvurularına gelmesi bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Sektörün akademisyenlere ihtiyacı vardır ve program saha deneyimi olan öğrencilerin akademik camiaya kazandırılmasına da katkı sağlayacaktır” dedi.

UND Eğitimlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Muammer Ünlü, sektörden yoğun ilgi gören programın 2. Dönemi’nin 18 Eylül 2021 tarihinde başladığını, 35 ayrı konu başlığı ile toplamda 70 saati bulan program gerçekleştirdiklerini söyledi. Ünlü, vize, final ve 13 Şubat 2022 tarihinde yapılan telafi sınavları sonucunda 73 kişinin programı başarıyla tamamladığını aktardı. Programın 3. döneminin Eylül ayında başlayacağını belirten Ünlü, yoğun ilgi ile karşılaştıklarını açıkladı.

Sertifika töreni sonrası açıklama yapan program birincisi Mustafa Yaldız, UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun öncülüğünde, programın başlamasına vesile olan UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener ve UND Eğitimlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Muammer Ünlü’ye teşekkür ederek, “Sektörün içinde gelen biri olarak program sayesinde yanlış bildiklerimi düzeltme imkânı buldum. Hocalarıma da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Katılımcılar başarı sertifikalarını; UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fatih Şener ve Ahmet Yayman ile, İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Elif Savrum ve Evren Bingöl, Ford Trucks Pazarlama Müdürü Emine Coşkun, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekan Yardımcısı Ebru Demirci’nin elinden aldı.