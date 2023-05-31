Genç Und Akademi 3’üncü Dönem Mezunları Sertifikalarını Aldı

UND’nin İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle hayata geçirdiği ve Ford Trucks sponsorluğunda yürütülen Genç UND Akademi 3. dönem mezunlarını verdi. “Geleceğin Lojistik Uzmanları” Mezuniyet ve Sertifika Töreni Programı 31 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde yapıldı.

UND, sektöre genç lojistik profesyoneller kazandırmak için 2021 yılında başlattığı Genç UND Akademi programının üçüncü dönemi tamamladı. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle başlatılan programın üçüncü dönem 6 aylık eğitimi sonrasında 63 öğrenci sertifika almaya hak kazandı.

UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel açılışta yaptığı konuşmada, sektördeki insan kaynağının önemine dikkat çekerek lojistik ve taşımacılık sektörünün önemine vurgu yaptı. Özel, “Sektörümüz geçtiğimiz yıl 12 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Bu seneki hedefimiz 20 milyar dolar. Karayoluyla yıllık 100 milyar dolarlık ihracat yükü taşınıyor” dedi. Özel, sektörün istihdam da güçlü olduğunu söyleyerek, “Artık rekabet tedarik zinciri ve ulaştırma koridorları üzerinden yapılıyor. Sektörümüz çok ilerledi ancak eksikliklerimiz de var. Sizlerle birlikte bu eksikliklerimiz tamamlayacağız. Türkiye’nin sayılı eğitmenlerinden eğitim aldınız. Aldığınız eğitimler sizleri daha da ileriyi taşıyacak” diye konuştu.

Ford Trucks Pazarlama Müdürü Emine Coşkun, eğitim programına destek vermekten duydukları memnuniyeti diye getirerek, “Daha önceki mezunlarımız ve sizlerle sektörün geleceğine katkı sağladığımızı düşünüyoruz” dedi. Coşkun, Ford Trucks olarak insan kaynağı yatırımına büyük önem verdiklerinin altını çizdi ve Türkiye’nin değişimine önderlik edecek genç insan kaynağına yatırım yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebru Demirci de yaptığı konuşmada, “Bu eğitim programı sektörde geldiğimiz noktayı göstermesi açısından bizim için çok önemli. Akademiyi ve sektörü birleştiren nadir programlardan birini gerçekleştiriyoruz. 4’üncü dönemi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“GELECEĞİN LOJİSTİK UZMANLARI” DÖNEM MEZUNLARINDA DERECEYE GİREN GENÇ UND’LİLER

Programın sonunda yapılan sınav sonrası en yüksek puanı alarak; Genç UND Akademi “Geleceğin Lojistik Uzmanları” Sertifika Programı 3. Dönem mezunları arasında birinciliği Mücahit Tayyip Kartal ve Betül Sinem Eren paylaştı. Program süresince derslere katılımlar ve vize ve final sınav sonuçlarına göre 2’nciliği Melisa Duman ve Mehmet Paşaoğlu paylaşırken, 3’ncülüğü Esra Nur Ölçer almaya hak kazandı.

Programı birincilikle tamamlayan Mücahit Tayyip Kartal, “Tedarik krizi lojistik maliyetlerinin önemini ortaya çıkardı, gıda ihracatı şehir lojistiğinin önemini gösterdi, iklim krizi ile de yeşil lojistiğin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Türkiye’de eğitimin gelişimini sağlayan UND’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programı birinci olarak tamamlan diğer isim Betül Sinem Eren de, “Bu eğitim benim adıma uzan ve meşakkatli geçti. Hocalarımızın verdiği eğitimler ve aldığımız bilgiler bize büyük bir katkı sağladı” dedi.

Dereceye giren öğrenciler sertifikalarını ve paketlerini Ford Trucks Pazarlama Müdürü Emine Coşkun ve UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Yayman’ın elinden aldı.

Törende ayrıca programa emeği geçen eğitmenlere teşekkür sertifikası takdim edildi.