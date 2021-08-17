GELİŞİM LOJİSTİK, BU SEFER DE RENAULT TRUCKS T 480 ÇEKİCİYİ TERCİH ETTİ

2003 yılında İtalya hattı ile hizmet vermeye başlayan ve yine İtalya başta olmak üzere Avrupa hatlarında hizmet veren Gelişim Lojistik, geçen bir buçuk yılda toplam 15 adet Renault Trucks çekici alımı gerçekleştirdi. Son 5 adet araçlarını teslim alan Gelişim Lojistik, yeni alımlarında Renault Trucks T480 çekicileri tercih etti.

Yeni araçlar, Gelişim Uluslararası Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Hamza İneci ile Abdurrahman İneci’ye Koçaslanlar Otomotiv Hadımköy Şube Müdürü Ahmet Sezer ve Satış Müdürü Tayfun Fıçıcı tarafından teslim edildi.

Ağırlıklı olarak otomotiv, yedek parça, tekstil taşımacılığı yaptıklarını belirten Gelişim Uluslararası Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Hamza İneci; “20 yıla yakın süredir pek çok aracı filomuzda deneyimleme şansımız oldu. Son yıllarda Renault Trucks ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hem araçların performansı, hem de satış sonrası hizmetlerinden memnuniyetimiz tercihimizde etkili oluyor” diye belirtti.

Yüksek verimlilik ve performanstan çok memnunuz

Gelişim Lojistik filosunda Renault Trucks T460, T520, alçak kabin, yüksek kabin gibi pek çok farklı Renault Trucks T çekici modeli bulunuyor. Filolarındaki diğer araçlarla da uzun zamandır aynı yük ve yol koşullarında karşılaştırma yaptıklarını belirten Hamza İneci; “Özellikle Renault Trucks T480 çekicilerin verimlilik ve performans dengesinden çok memnunuz. Araçların yüksek performansı, sürücü konforu dolayısıyla ekibin verimliliği, düşük arıza frekansı ve uygun servis hizmetleri avantajları ile ideal toplam sahip olma maliyetini de göz önünde bulunduruyoruz” şeklinde açıkladı.

Sürücülerin tercihi de önemli

Kalifiye sürücüler ile çalışmanın bir zorluk haline geldiğini belirten Abdurrahman İneci ise bu nedenle sürücünün konfor ve güvenliğini de ön planda tuttuklarına değindi. Özellikle pandemi sürecindeki önlemler ve zorluklar nedeniyle sürücülerin sıkıntılar yaşandığını belirten İneci; “Deneyimli ve kalifiye sürücülerin araçlardan memnuniyeti, bizler için çok önemli. Bu nedenle onların tercihlerini de göz önünde bulundurarak Renault Trucks T480 çekicilerinin alım kararını verdik” dedi.

Yatırımlarında RTFS finansal hizmetlerden faydalanıyor

Gelişim Lojistik, Renault Trucks araç yatırımlarında Renault Trucks Finansal Hizmetler ile alımlarını gerçekleştiriyor. Faiz oranları, ödeme seçenekleri, tek noktadan hızlı çözüm sağlaması nedenleri ile Gelişim, RTFS çözümlerini tercih ediyor.

Koçaslanlar Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, teslimat ile ilgili yaptığı açıklamada; “Araçların performansı, satış ve satış sonrası hizmetlerinden duyduğu memnuniyet ile yine Renault Trucks ve Koçaslanlar Otomotiv’i tercih eden Gelişim Lojistik’e teşekkür ederiz. Araç parkına Renault Trucks T480 çekicileri ekleyerek gücüne güç katan Gelişim Lojistik’e İstanbul’da Orhanlı ve Hadımköy şubelerimizin yanı sıra Kocaeli ve Bursa şubelerimizde satış sonrası hizmetlerimizi maksimum fayda ile sunuyoruz. Hızlı servis hizmetlerimiz ile ticari araçlarının hareketsiz kalma sürelerini en aza indirerek kendilerine daha fazla karlılık sağlıyoruz. Sonuçta müşterilerimize aslında sadece araçlarımızı değil hizmetlerimizi de sunuyoruz” diye belirtti.