Geleceğin Lojistiğini “Kadınlar” Tasarlayacak

Genç UND Akademi’deki kadınlarla online toplantıda bir araya gelen UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken; kadınların lojistik sektöründeki yeri, kadın çalışanların sektöre kattığı değer, kadın yönetici sayısının artırılması için yapılacak çalışmalar konusunda gelen soruları cevaplandırdı. 8 Mart’ta yapılan toplantıya, Genç UND Akademi üyesi 30’un üzerinde kadın katıldı.

Türkiye’nin her ne kadar gidecek çok yolu olsa da, kadınlara seçme seçilme hakkı başta olmak üzere birçok hakkın Avrupa ülkelerinden daha önce verdiğini hatırlatan Nuhoğlu, dünyanın kadın hakları konusunda daha fazla ilerleme kaydetmesi gerektiğini belirtti.

Çetin Nuhoğlu, otomasyon ve dijitalleşme ile birlikte çalışma şekillerinin de değiştiğine değindi. Bu değişimi kadınlar için bir fırsat olarak gösteren Nuhoğlu, “Bilgiye ulaşma ve eğitim konusu başta olmak üzere artık her şey eşitleniyor. Artık sanayide çalışan işçi sayısı azalırken; yazılımda, bilişimde, planlamada çalışan sayısı artıyor. Bu da kadınları avantajlı duruma getiriyor. Kadınlar yüksek öngörüleri, disiplinli çalışmaları ve hedefe ulaşma noktasında gösterdikleri kararlılıkla çok daha önemli hale gelecek. Geleceğin lojistik tasarımında en büyük katkıyı kadınlar verecek. Yeter ki siz isteyin ve ben bu işi yapacağım deyin. İmkânlarımız çok fazla, lojistik okullarımız var, deneyimli hocalarımız var, uluslararası programlarımız var” dedi.

Nuhoğlu, kadın yönetici sayısının lojistik sektöründe arttığının ve bu kadınların büyük bir başarı ile şirketlerini yönettiklerinin altını çizdi. Genç UND’li kadınlara seslenen Nuhoğlu, “Hangi alanlarda daha iyi olduğunuzu belirlemeli ve bunun üzerinde gelişim hedefi oluşturmalısınız. Bugün Genç UND’nin içinde olmanız bu ihtiyacı, farkındalığı hissettiğini gösteriyor. Biz de UND olarak bundan sonra neler yapabiliriz, bunu nasıl geliştirebiliriz diye planlamalar yapıyoruz. Biz size destek olmak için hazırız” diye konuştu.

Nuhoğlu, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) ve Dünya Gazetesi stratejik ortaklığında gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Liderleri Ödül Töreni’nde verilen ödül başlıklarına dikkat çekti. “Yönetim Katına Yön Veren Kadın Ödülü, Rota Çizen Kadın Ödülü, Parayı Yöneten Kadın Ödülü, Ezber Bozan Kadın Ödülü, Umut Vadeden Kadın Ödülü, Kadınların Geleceğini Güçlendiren Üniversite Ödülleri var. Görüyorsunuz, kadınlar artık ekonomiye yön veriyorlar, şirket stratejilerini oluşturuyorlar” ifadelerini kullandı.