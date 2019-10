GEFCO’dan iki yenilikçi “fijital” çözüm

Geçtiğimiz günlerde GEFCO tarafından satın alınan Chronotruck, işletme ve nakliyecilerin arz-taleplerini eşleştiren ve güçlü algoritmalar aracılığıyla işlerini kolaylaştıran dijital bir karayolu taşımacılığı pazarı sunuyor. Moveecar ise GEFCO ve harici bilişim teknolojileri uzmanları tarafından araç lojistiği sunmak için oluşturulmuş bir platform. Bunu da otomotiv ve mobilite alanları için bir araç yaşam döngüsü oluşturarak sağlıyor.

“Fijital” dönüşüm

GEFCO Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Emmanuel Arnaud, “Dijital tüketicinin davranışları işletmeden işletmeye (B2B) ve işletmeden işletmeye ve tüketiciye(B2B2C) olmak üzere farklı pazarlara hizmet verirken geliştirdiğimiz stratejileri etkiliyor. Fiziksel ağ konusundaki bilgi birikimimizi ve dijital becerilerimizi yeni “fijital” hizmetlerimizi güçlendirmek için birleştiriyoruz. Chronotruck ve Moveecar, müşteri deneyimini üst seviyeye çıkartmak için yapay zekâ, makine öğrenimi ve güçlü algoritmalardan yararlanıyor” diyor.

GEFCO inovasyonla büyüyor

Dijitalleştirme ve şirket satın almalar yoluyla inovasyon, GEFCO’nun büyüme stratejisinin temelini oluşturuyor. Moveecar ve Chronotruck, GEFCO’nun lojistik sektörünü nasıl etkilediğini ve müşterilere nasıl değer kattığını gösteren iki önemli örnek. GEFCO CEO’su Luc Nadal, “Moveecar, ikinci el otomobil pazarındaki potansiyeli ortaya çıkarabilmek için, GEFCO’nun nihai araç lojistiği konusundaki deneyimlerinden ve uçtan uca çözümlerinden destek alıyor. Ek olarak, Chronotruck’un hızlı ve erişilebilir dijital platformu, GEFCO’nun müşterilerinin acil ihtiyaçlarına zamanında cevap vermelerini sağlıyor” diyor.

Chronotruck: her zaman en uygun taşıyıcıya erişim

Chronotruck CEO'su Rodolphe Allard, Chronotruck’ı temel lojistik ihtiyaçları için e-pazar alanı olarak tanımlıyor. Chronotruck, güçlü algoritmalar kullanarak dijital bir platform üzerinden göndericileri ve taşıyıcıları birbirine bağlıyor. Allard “Bu yüksek performanslı çözümü, zamanında ve uygun maliyetli çözümler talep eden işletmeler ve taşıyıcılar için geliştirdik. Hizmetimiz, boş TIR yüklerini azaltıyor. Daha küçük TIR şirketlerinin daha büyük müşterilere erişmesine olanak sağlarken taşıyıcıların karbon ayak izlerini de azaltıyoruz” diyor. Göndericiler, 50 kilo ile 28 ton arasında değişen genel yüklerinin herhangi biri için bir taşıyıcı seçebiliyor. Chronotruck, anlık fiyat teklifleri, coğrafi takip, teslimat belgesi ve e-faturalama dahil olmak üzere, yakındaki taşıyıcılara ve dijitalleştirilmiş hizmetler portföyüne erişim olanağı sağlıyor. Dijital platform, taşıyıcılar için nakliye akışlarının optimizasyonuna ve TIR’ların en yakındaki yükü alarak tam kapasitede çalışmasına olanak sağlıyor.

Güvenilir, uygun maliyetli ve sürdürülebilir çözümler

Günümüzde, uygun TIR kapasitesi ve sürücü bulmak giderek artan biz zorluk. Chronotruck ile göndericiler bir talepte bulunduğunda, taşıyıcıların coğrafi konumları belirleniyor ve anında fiyat teklifi veriliyor. Chronotruck pazar çözümü işletmelerin kendilerine uygun fiyat ve zaman aralığında çalışan bir taşıyıcı seçebilmelerine olanak sağlıyor. Böylece müşteri taleplerinin %95'i çözüm buluyor.

Rodolphe Allard sundukları çözümü “Platform tüm taşıyıcıların katılımına olanak sağlıyor. Daha küçük taşıyıcılar, büyük müşterilere bu platform aracılığıyla ulaşma fırsatı yakalıyor. Platforma girişte herhangi bir engel yok. Ayrıca taşıyıcı verilerini yeniden kullanmıyoruz. Taşıyıcıdan talep ettiğimiz bilgiler geleneksel lojistik işlemleriyle aynı.” sözleriyle anlatıyor.

Uluslararası büyüme

Yakında Avrupa genelinde hizmet vermeyi planlayan Chronotruck, Fransa'da 9.000'in üzerinde müşteriyle çalışıyor. Platform, şu anda İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce ve İspanyolca olmak üzere yedi dilde kullanılabiliyor.

Moveecar: Gerçek zamanlı, her an her yerde bir tıkla ulaşılabilen araç lojistiği

Moveecar'ın dijital platformu, araç üreticileri, araç satıcıları, filo yöneticileri, kiralama şirketleri, e-pazar ve mobilite alanında çalışanlar gibi araç-hizmeti (CaaS: Car-as-a-Service) sağlayanlara araç yaşam döngüsü aracılığıyla katma değer yaratıyor.

Moveecar CEO'su Dominque Masutti, “Kısa süre önce, tüketiciler ikinci el araçları gazetelerdeki ilanlar aracılığıyla alıyorlardı. Ancak artık tüketiciler hem yeni hem de ikinci el araç alışverişi için interneti tercih etmeye başladı. Moveecar'ın hizmetleri de otomotiv ve mobilite alanında çalışanlara tüketici beklentilerini karşılama konusunda ve daha yüksek kâr marjı elde etmelerinde yardımcı olacak.'' dedi.

GEFCO Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Arnaud konuyla ilgili görüşlerini şöyle ifade etti: ''Moveecar'ın hizmetlerine uygun, keşfedilmemiş ve heyecan verici bir pazar var. Avrupa'da her yıl 15 milyon birinci el araç satışı yapılırken 45 milyon ikinci el araç satışı yapılıyor. Bu araçların küçük gruplar halinde veya tek başlarına taşımacılığını yapmak oldukça zor. Ancak Moveecar, GEFCO'nun bitmiş araç lojistiğindeki uzmanlığını kullanarak bu araçları hem ülke içinde hem de sınır ötesi noktalara sorunsuzca taşıyabiliyor.''

STAART hizmetleri

Moveecar ikinci el araçların taşınmasına ek olarak, bir aracın ömrü boyunca etkin kullanılabilmesi için ek hizmetler sunacak. Moveecar'ın sunduğu ''STAART (Storage, Transport, Administration, Appraisal, Repair and Travel experience)'' çatısı altında; depolama, taşıma, yönetim, değerlendirme, tamir ve seyahat deneyimi gibi ögeler bulunurken, müşteriler bu hizmetlere her an her yerde ulaşabilecek. Moveecar aynı zamanda STAART hizmetlerini sunmak için yerel iş ortaklarından oluşan bir ağ kuruyor. Bu hizmetler hem Moveecar markası altında özelleştirilebilecek ve sunulabilecek hem de müşterinin markasına eklenebilecek.

Moveecar hizmetlerinin kullanıldığı iki durum

Moveecar'dan anahtar teslim hizmet vizyonu

Moveecar uygulaması aracılığıyla, müşteriler araç kira süreleri bittiğinde bir uyarı alacak. Böylece araç, kiralama şirketine geri gönderilmeden önce uygulamayı kullanarak tamir siparişi geçebilecekler. Araç sahibi uygulamayı kullanarak denetim planı yapabilecek ve uygulayabilecek. Eğer aracı satmak isterse, Moveecar aracın durumunu satış için tekrar uygun hale getirerek yeni sahibine iletecek. Yakında kullanıma açılacak olan anahtar teslim bu hizmet, Moveecar'ın araç ömrü boyunca sunduğu çözümlerin ne kadar geniş olduğunu gözler önüne seriyor.

Hareketlilik oyuncuları için hizmetler

Araç paylaşımında ve diğer mobilite çözümlerindeki büyüme, Moveecar'ın servis tekliflerini genişletmesini sağlayacak. Dominique Masutti, ''Yakın gelecekte Moveecar, temiz ve deposu dolu araçları müşteriler talep ettiğinde teslim edebilecek veya geri almalarını sağlayabilecek hizmetler sunacak. Müşteriler bu hizmetleri uygulama üzerinden kullanabilecek. Gelecek heyecan verici.'' dedi.

Uluslararası genişleme

Avrupa'daki başlıca araç alıcıları ve satıcıları halihazırda Birleşik Krallık, Portekiz ve Fransa'da tekli ve çoklu sınır ötesi araç teslimatlarında Moveecar'ın hizmetlerini kullanıyor. 2019'un sonundan itibaren araç muayene ve tamir hizmetlerinin yanı sıra diğer 'STAART' hizmetleri de birçok ülkede kullanabilecek. 2020'de hem anahtar teslim hizmetler hem de bireysel müşteriler için kişiye özel hizmetler verilecek.