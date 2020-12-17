GEFCO Türkiye’den yeni otomotiv lojistik hizmeti

Otomotiv markalarının yoğun satış taleplerini karşılamaya destek olmak üzere geliştirilen TRANSANADOLU ile GEFCO, araç stok sahalarından teslim aldığı otomobilleri, GEFCO vagonları ile İzmit’ten Ankara ve Mersin’e taşıyarak bayilere kapıdan kapıya lojistik hizmeti sunuyor.

TRANSANADOLU hizmeti kapsamında, İzmit’te bulunan GEFCO veya firma stok sahalarından teslim alınan otomobiller, Ankara’daki adrese iki gün içerisinde teslim ediliyor. Ankara’ya haftada üç sefer düzenleniyor. İki haftada bir İzmit’ten Mersin’e düzenlenen seferlerle ise beş gün içerisinde ilgili bayi adresine kapıdan kapıya teslimat yapılıyor.

Bu süreçte GEFCO, Türkiye’de bulunan büyük otomotiv tedarikçileri ve otomotiv müşterileri için rezervasyon, teslimat öncesi ve sonrası hizmetler, belge yönetimi ve sigorta gibi hizmetler de sunacak. Yarı kapalı, çift katlı, otomobil taşıyıcı GEFCO vagonları, hidrolik özel yapım rampa sistemiyle otomobilleri güvenle taşıyacak. Her bir TRANSANADOLU demiryolu seferinde ise 40 araç taşıyıcı yol trafiğinden çekilerek trafiğin rahatlamasına katkı sunulacak. GEFCO’nun yeni hizmetinin, Ankara’ya haftada 690 otomobil, İzmir ve Mersin’e ise iki haftada 230 otomobil taşıma kapasitesi bulunuyor.

Konuyla ilgili GEFCO Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Birol Karabulut, “COVID-19 pandemisinin lojistik sektörü üzerindeki negatif etkilerini azaltmak ve tedarik zincirinin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlamak adına başarılı operasyonlar sunmaya devam ediyoruz. TRANSANADOLU ile otomobil bayileri için kapıdan kapıya nakliye ve kapsamlı takip hizmeti sunarak, Türkiye’deki otomotiv müşterilerimizin, tedarikte kapasite problemi yaşamaksızın, iş süreçlerinin hızlanmasına önemli bir katkı sunuyoruz.” dedi.

TRANSANADOLU hizmetinin ilk etapta üç ay sürmesi planlanıyor. Bölgedeki lojistik taleplerin artması halinde hizmet süreci uzatılabilecek.