GEFCO Türkiye karayoluyla ilaç taşımak için gerekli olan GDP sertifikasını aldı





Bureau Veritas tarafından yapılan sıkı denetimler sonrasında, GEFCO; Bulgaristan, İtalya, Fas, Polonya, Sırbistan, Slovenya, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık olmak üzere 9 ülkede karayolu taşımacılığı sertifikası aldı. Bu sertifikalar geçtiğimiz yıl GEFCO'nun Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Yunanistan, Romanya ve Grup merkezinin bulunduğu Fransa'daki sertifikasyon süreçlerini takiben gerçekleşti.

3 yıl boyunca geçerli olan GDP sertifikasyonu, GEFCO'nun Avrupa Komisyonu Kılavuzu'ndaki insan kullanımına uygun ilaçların İyi Dağıtım Uygulamaları hakkındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteriyor. Bu, GEFCO'nun yüksek kaliteye olan bağlılığını ve taşınan malların takibi, sahteciliğin önlenmesi gibi müşterilerinin karşılaşabileceği birçok sorunu anladığını gösteriyor.

GEFCO’nun Hava ve Deniz Bölümü Genel Başkan Yardımcısı Tony Gunn, “Ağımızdaki dokuz ülke için sertifikasyon elde etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi ve ekledi: “Müşterilerimiz sıkı kontrol ve güvenlik standartlarına ihtiyaç duyuyor ve biz onlara bu kaliteyi sunan bir geçmişe sahip olmaktan yana gurur duyuyoruz. Bu sertifikayla daha ileri düzeyde bir hizmet sunmak için şimdi daha güçlü bir pozisyondayız. Rakiplerimiz arasında daha net bir şekilde fark ediliyoruz ve bu büyüyen sektörde sınıfının en iyisi olan müşterilerimizin memnuniyetine daha fazla odaklanıyoruz. Özel ve kamu sektöründeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyümeye devam edeceğiz. 2020'de daha fazla Avrupa ülkesinde karayolu taşımacılığı yapabilmek için yeni sertifikalar almaya devam edeceğiz.”

GEFCO Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serkan Çelik konuyla ilgili şunları söyledi; ''GEFCO Türkiye, lojistik şirketlerinin ilaç taşımacılığı yapabilmelerini sağlayan GDP sertifikasını almak için 2018 yılında başvuru yaptı. Buradaki amacımız GEFCO'nun ilaç lojistiği alanındaki uzmanlığını artırmaktı. Bu süreçte, GEFCO Türkiye'den seçilen bir ekip, Fransa'dan gelen bir uzmandan eğitim aldı. Bu tür malzemelerin taşımacılığı oldukça önemli ve kritik olduğu için GEFCO bu süreç boyunca birçok denetlemeden geçerek, bütün gerekli dökümanları tamamladı. GDP sertifikasının Türkiye'deki ilaç endüstrisindeki müşteri portföyümüzü genişletmemize yardımcı olacağına inanıyoruz”.

GEFCO sağlık alanında kaliteye olan bağlılığını sürdürüyor

Evde kullanılan sağlık ürünlerine talebin artmasıyla yüksek sıcaklığa duyarlı ürünlerin hacminde artış olması ve ilaç taşımacılığı için soğuk zincir sistemlerinin korunması ihtiyacı, Yaşam Bilimleri ve Sağlık lojistiği pazarını giderek daha karmaşık bir yapıya büründürüyor. Nisanda Grand View Research tarafından yayınlanan bir rapora göre küresel ilaç lojistiği pazarı büyüklüğü 2018'de 76,4 milyar ABD Doları’na ulaştı. Pazarın 2019'dan 2025'e kadar yıllık %3,5'lik bir bileşik büyüme oranı kaydetmesi bekleniyor.

Öte yandan sağlık ürünlerinin nakliyesiyle ilgili düzenlemeler daha da sıkılaştırılıyor. Çok ciddi regülasyonlara tabi olan tedarik zincirleri, kontrollü koşullarda ve belirli sıcaklıklar altında zamanında transit gibi yaptırımları kapsayan İyi Dağıtım Uygulamalarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Lojistik tedarikçileri, iş sürekliliğini sağlamak için ürünlerinin yasal, güvenli ve zamanında taşınmasını sağlamada endüstriyi desteklemeli. Yaşam Bilimleri ve Sağlık lojistiği konusunda uzman olan GEFCO, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için "Partners, unlimited" (Sınır Tanımayan Ortaklık) yaklaşımının bir parçası olarak küresel ağı aracılığıyla kapıdan kapıya, sıcaklık kontrollü ve entegre lojistik hizmetleri sunuyor.