GEFCO Genel Yönetim Organizasyonunu Güçlendiriyor

GEFCO CEO’su Luc Nadal konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2021 yılına, GEFCO'nun iş gücüne ve dünya çapındaki ekiplerine liderlik edecek son derece yetenekli bir yönetim ekibiyle başlıyoruz. Genel müdürlerimizin müşterilerimize sunduğu değeri ve sinerjiyi geliştirip artırmasına olanak tanıyan bir organizasyon yapısına sahibiz. Bugün ise, 2021 önceliklerimizi sürdürebilmemize olanak tanıyan ve hedeflerimize ulaşma konusunda bizlere yardım eden hızlı hareket kabiliyetine sahip ve güçlü bir organizasyonumuz var."

Yeni organizasyon yapısı

GEFCO Bölgeleri

Türkiye ve Orta Doğu: 8 yıldır GEFCO'da çalışan Stefano Pollotti, GEFCO Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Irak bölgesinin Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Pollotti, daha önce BAE'de Genel Müdürlük pozisyonunda ve GEFCO’nun Suudi Arabistan'daki Joint Venture projesinde çalıştı. Bölgedeki müşterilerle yakın çalışma fırsatı bularak onları destekleyen Stefano Polloti, bu deneyimlerini yeni bölgesine ve pozisyonuna da taşıyacak.

Almanya, Avusturya, İsviçre ve Benelüks: GEFCO'nun 7 yıllık tecrübeli çalışanı ve GEFCO Almanya'nın Genel Müdürü Frank Erhard, şu anda Benelüks, Avusturya ve İsviçre'yi içeren yeni bir bölgeye liderlik ediyor. Daha önce Benelüks’te Nakliye ve Depo Müdürü olarak görev yapan Thierry Vasselin ise Benelüks Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Vasselin ayrıca, daha önce Rusya, Orta Doğu ve Çin'deki yönetim rolleriyle, GEFCO'da 7 yıldan fazla deneyime sahip olan bir isim.

İspanya ve Fas: GEFCO Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Denis Renard, artık GEFCO İspanya ve Fas tepesindeki isim oldu. 16 yıldır GEFCO’da görev alan Renard, daha önce Slovakya ve Romanya'da yöneticilik yaptı. GEFCO'nun 15 yıllık çalışanı ve GEFCO'nun Yeniden Kullanılabilir Ambalaj çözümleri eski Direktörü Sebastien Roger ise, GEFCO Fas ve Fas Serbest Bölgesi Genel Müdürü oldu.

Çekya, Slovakya, Macaristan: Çekya ve Slovakya pazarında Genel Müdürlük görevini üstlenen Aleksander Raczynski’nin sorumluluk alanına Macaristan da eklendi. GEFCO'da 16 yıllık deneyime sahip olan Raczynski, daha önce Bulgaristan ve Rusya'da yöneticilik pozisyonları üstlenmişti.

Bulgaristan ve Sırbistan: GEFCO'nun 9 yıllık çalışanı Lachezar Roubchev, GEFCO Bulgaristan ve Sırbistan bölgesinin Genel Müdürü oldu. Roubchev daha önce Sırbistan Genel Müdürlüğü rolünü üstlenmişti.

İtalya ve Tunus: GEFCO'da 23 yıllık deneyime sahip Fabrice Barthe, GEFCO Benelüks Genel Müdürlüğü’nden sonra GEFCO İtalya, Mercurio Grubu ve Tunus'a Genel Müdür oldu.

Ülke Liderliği

Fransa: Vittorio Battaglia, GEFCO Fransa Başkanı oldu ve FM Logistic Kurumsal Taşımacılık Genel Müdürü olarak, büyük nakliye ve tedarik zinciri şirketlerinde kazandığı 20 yıldan fazla liderlik deneyimini GEFCO’ya taşıdı.

Brezilya: GEFCO'da 20 yıldır uluslararası rollerde çalışan ve en son beş yıldır İtalya Genel Müdürü olarak görev yapan Fernando Pinto, artık GEFCO Brezilya Genel Müdürü.

Romanya: GEFCO'da 14 yıldan fazla deneyime sahip olan ve son olarak GEFCO Çekya ve Slovakya’da Karayolu ve Kontrat Lojistiği Lideri pozisyonlarında çalışan Bogdan Ioniță, Romanya Genel Müdürü oldu.

Birleşik Krallık: GEFCO'da 19 yıllık tecrübesi bulunan Cedric Chacon, grubun Hava ve Deniz faaliyetlerini de içeren GEFCO İngiltere'nin Genel Müdürlüğü’ne terfi etti. Chacon bundan önce GEFCO’nun Birleşik Krallık için Kara ve Kontrat Lojistik faaliyetleri direktörü olarak görev yapmıştı.