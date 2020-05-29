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GEFCO Covid-19 döneminde Hava ve Deniz birimlerini yeniden yapılandırarak çözümlerini genişletiyor

Müşteri odaklılığını artırmak ve sanayi, otomotiv ve yaşam bilimleri/sağlık temalarını içeren üç ana sektörde işleri hızlandırmak için GEFCO’nun Hava ve Deniz birimi yeni liderlik yaklaşımını ve yeniden yapılanma planlarını duyurdu.

GEFCO Covid-19 döneminde Hava ve Deniz birimlerini yeniden yapılandırarak çözümlerini genişletiyor

Müşteri odaklılığını artırmak ve sanayi, otomotiv ve yaşam bilimleri/sağlık temalarını içeren üç ana sektörde işleri hızlandırmak için GEFCO’nun Hava ve Deniz birimi yeni liderlik yaklaşımını ve yeniden yapılanma planlarını duyurdu.

29 Mayıs 2020 Cuma 10:27
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GEFCO Covid-19 döneminde Hava ve Deniz birimlerini yeniden yapılandırarak çözümlerini genişletiyor

Şubat ayından bu yana Genel Müdür Yardımcısı Paul-Henri Fréret, GEFCO’nun Hava ve Deniz birimine liderlik ediyor. GEFCO bünyesinde ciddi bir deneyime sahip olan Paul-Henri, şirketin genel merkezindeki Groupe PSA operasyonlarının yanı sıra Asya ve Latin Amerika'daki iş alanlarının tamamını yönetti. Ayrıca, GEFCO'da depo lojistiği ve karayolu taşımacılığı alanlarında global kurumsal yönetim fonksiyonlarını sürdürdü.

Mayıs ayında ise Cyril Lefebvre, Fransa operasyonları genel müdürlüğü görevinden Hava ve Deniz bölümü için Global Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine terfi etti. Hem GEFCO bünyesinde hem de diğer Freight Forwarding şirketlerinde Hava ve Deniz operasyonları konusunda edindiği derin tecrübeyle, Cyril, bölümün dünya çapında ticari ve pazarlama stratejisini şekillendirecek ve yönlendirecek.

Hava ve Deniz bölümünün operasyonları üç ana sektörde faaliyetler için güçlendirildi. sanayi, otomotiv ve yaşam bilimleri/sağlık hizmetleriSerge Kisselevsky Sanayi Sektörü Müdürü, Adrian Draghici ise Otomotiv Sektörü Müdürü oldu. Karin Van-Den Brekel ise 2019'dan bu yana devam ettiği Yaşam Bilimi ve Sağlık birimi liderliği görevini sürdürecek. Bu alanlardaki operasyonlar, yeni Ticari Koridor Yöneticisi, Amer Benouda ve İhale Merkezi Yöneticisi Romain Bérard tarafından güçlü bir şekilde desteklenecek.

GEFCO Hava ve Deniz Genel Müdür Yardımcısı Paul-Henri Fréret, “Büyümenin bu yeni aşamasında organizasyona liderlik etmekten çok memnunum” dedi ve ekledi, “116 ülkede bulunan yeni organizasyon yapımız, tüm freight forwarding müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyor. Güçlü Hava ve Deniz uzmanlığımızla benzersiz entegre çözümler sunmak için diğer GEFCO bölümleriyle sinerji içinde çalışacağız.”

Koronavirüs salgını sırasında charter uçuşlara talep artışı

COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana, GEFCO, Hava ve Deniz taşımacılığında müşterilerin tedarik zincirlerini canlı tutmaya yardımcı olmak için Time Critical çözümlerini başarıyla hayata geçirdi. GEFCO, Avrupalı iki dev otomotiv firmasının üretimde yaşayabilecekleri aksamalara engel olmak için, sekiz charter uçuşuylaÇin'den Fransa'ya turbo kompresörler, pistonlar, kontrol panelleri ve kapılar da dahil olmak üzere, 750 ton temel yedek parça sevkiyatı yaptı. GEFCO, dünya lideri bir sağlık hizmeti sağlayıcısı için de 30-ton tıbbi ekipman taşıdı. COVID-19 test kitlerini de içeren bu gönderi, Fransa’dan Cezayir, Tunus ve Antiller'e, bu bölgelerdeki hastane ve özel laboratuvarların artan ihtiyaçlarına destek olmak için gönderildi. Benzer şekilde, GEFCO Avrupa’nın önde gelen bir tıbbi cihaz ve cerrahi ekipman üreticisi için de haftada 1.000 adet civarında tıbbi yatak taşıdı. Bu gönderi COVID-19 krizi sırasında özellikle tıbbi yatak ve cihazlara artan talebin karşılanmasına yardımcı olmak için Avrupa'daki belirli destinasyonlara ulaştırıldı.
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