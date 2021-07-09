GEFCO, BlueYonder ile Tedarik Zincirini Dijitale Dönüştürecek

Günümüz dünyasında küresel tedarik zincirleri oluşturmak ve hizmet mükemmelliği sağlamak için dijital araçlarla müşterilere yönelik değer yaratmak, lojistik liderleri için hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla, küresel multimodal lojistik uzmanı ve otomotiv lojistiğinde Avrupa lideri olan GEFCO, müşteri hizmetlerinde devrim yaratabilmek ve büyümeyi hızlandırabilmek için Blue Yonder'in bulut tabanlı taşımacılık yönetim sistemini (TMS) ve depo yönetim sistemini (WMS) kullanacağını duyurdu.

Tedarik zincirlerinin yönetiminde 70 yılı aşkın uzmanlığa sahip olan GEFCO, dünya çapında en iyi otomotiv, endüstriyel, elektronik, havacılık, ilaç ve sağlık ve tüketici markaları için entegre tedarik zinciri yönetimi sunuyor. 47 ülkede 11 bin 500 çalışanı ve dünya çapında 79 ülkede sahip olduğu ortaklıklarla GEFCO, tedarik zinciri sistemlerindeki zorluk ne olursa olsun, bir iş ortağı olma anlayışı ve yeni çözümler sağlama hedefiyle, müşterilerine multimodal tedarik zinciri çözümleri sunuyor. Bunu göz önünde bulunduran GEFCO, çeviklik ve daha fazla esneklik sağlamak için eski şirket içi sistemlerini SaaS (hizmet olarak yazılım) tedarik zinciri yürütme çözümleriyle değiştirmeyi hedefliyordu.

Bu doğrultuda yeni bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirten GEFCO Bilgi Sistemleri Başkan Yardımcısı Baudoux, şunları söyledi: “Dijital dönüşümümüzü kolaylaştırmak adına karmaşık ve küresel lojistik zorluklarla yüz yüze kalan müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamamıza yardımcı olabilecek nakliye ve depo yönetimi çözümlerine ihtiyacımız vardı. Bu bağlamda Blue Yonder'ı seçerek, yalnızca mevcut müşterilerimize bu zorlukların üstesinden gelmek için hizmet vermekle kalmayacağız, aynı zamanda mevcut ve yeni sistemler aracılığıyla işimizi hızlandırabilecek ve büyütebileceğiz. Buna ek olarak, sunduğumuz tekliflerimizi çeşitlendirebilecek ve yeni pazarlara ulaşabileceğiz.”

Blue Yonder'ın Microsoft Azure tabanlı TMS ve WMS çözümlerini sistemlerine entegre edip, uygulamaya başlayan GEFCO, modellemeden, planlama ve uygulamaya kadar uçtan uca iş süreçlerini hızlı ve verimli bir şekilde yöneterek nakliye operasyonlarını dijitale dönüştürebilecek.

TMS yardımı ile GEFCO’nun tedarikçi ve taşıyıcı işbirliği araçlarının yanı sıra inbound ve outbound taşımacılık operasyonlarının da görünürlüğünü artıracağı belirtildi. Buna ek olarak GEFCO’nun, WMS ile esnekliği artıracağı ve bu sayede gerçek zamanlı yanıt verme, tam performans sağlama ve karmaşık depo operasyonlarını yönetme yeteneğini geliştireceği ifade edildi.

Blue Yonder EMEA başkanı Johan Reventberg, işbirliği hakkında şunları dile getirdi: “SaaS tabanlı TMS ve WMS çözümlerimizi seçen GEFCO'nun işlerini verimli bir şekilde büyütebileceğinden ve geleceğe hazırlanabileceğinden eminiz. Alanında küresel bir lider olan GEFCO'yu sürekli büyüyen küresel 3PL/4PL lojistik müşterisi listemize katmaktan gurur duyuyoruz."

Ek kaynaklar:

Nakliye yönetimi (TMS) ve depo yönetimi (WMS) çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için BlueYonder’ın sitesini ziyaret edebilirsiniz.