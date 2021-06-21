GEÇMİŞTEN GELECEĞE UTİKAD EKİBİ ERTELENEN GENEL KURUL İÇİN HIZ KESMİYOR!

Haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi beklenen UTİKAD 38’nci Seçimli Olağan Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun son kararı ile 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Dernek yönetimine aday olan ‘Geçmişten Geleceğe UTİKAD’ ekibi adına açıklamalarda bulunan Dr. Kayıhan Özdemir Turan, genel kurulun vaka sayılarının oldukça azaldığı ve normalleşme adımlarının atıldığı haziran ayında yapılması fırsatının değerlendirilemediğini dile getirdi.

Halihazırda lojistik sektöründe çözülmeyi bekleyen birçok sorunun bulunduğuna dikkati çeken Dr. Turan, “Normalleşme sürecinin yarattığı olumlu etkiden UTİKAD’ın da faydalanması ve seçimli genel kurulun üyelerimizin beklediği gibi haziran ayında yapılması, şüphesiz ki derneğimizin ve sektörün yararına olacaktı.” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık koşullarının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Dr. Turan, haziran ayının bir fırsat, eylül ayının ise bir bilinmezlik olduğunun altını çizerek, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, yaz dönemindeki normalleşme uygulamaları sonucu eylül ayında vaka sayılarında artışa neden olma riski göz ardı edilmemeliydi.” görüşünü paylaştı.

“15 Eylül tarihini Heyecanla Bekliyoruz”

Dr. Turan, alınan erteleme kararı sonrası, eylül ayına kadar çalışmalarına aynı heyecan ve istekle devam edeceklerini şu sözlerle ifade etti:

“Bilinmesini isteriz ki, 15 Eylül’e kadar çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bugüne kadar tüm üyelerimizle yaptığımız düzenli görüşme ve ziyaretlerle üyelerimizin istek ve beklentilerini tespit ettik. UTİKAD yönetimine neden aday olduğumuzu ve hedeflerimizi net bir şekilde ifade ettik. Genel kurulun takdiri ile görev almayı bekleyen ekibimiz, oluşturulan çalışma grupları, yoğun emek ile en ince ayrıntısına kadar düzenlenen iş planları ve bunların gerçekleşeceği zaman çizelgeleri ile heyecanla 15 Eylül’ü bekliyor.”

“Kazanan UTİKAD olacak”

Belirledikleri bazı hedefleri şimdiden gerçekleştirmeye başladıklarına dikkati çeken Dr. Turan, “Eylül’deki genel kurul için yaz aylarını yoğun bir tempo ile geçireceğiz. Bu dönemde tüm Anadolu’yu gezerek UTİKAD üyesi olmayan illerimizde lojistik hizmet üreten firmaları derneğimize üye olmaya davet edeceğiz. Bu etik rekabet ortamı ve heyecanlı seçim dönemi sonunda, sektörümüzü hak ettiği seviyeye hep birlikte taşıyarak, kazananın aslında UTİKAD olacağının bilincindeyiz.” ifadelerini kullandı.

UTİKAD’ın Seçim Süreci

Normal şartlarda Kasım 2020’de yapılması planlanan UTİKAD 38’nci Seçimli Olağan Genel Kurulu, pandemi koşulları nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 28 Şubat 2021 tarihine kadar ertelenmişti. Daha sonra açıklanan genelgeyle de söz konusu genel kurulların 1 Mart 2021 itibarıyla 30 gün içinde yapılabileceği belirtilmişti. UTİKAD Yönetim Kurulu mart ayı başında 7 Nisan 2021 olarak duyurduğu genel kurul tarihini, vakaların yeniden artması gerekçesiyle 30 Mart’ta ileri bir tarihe ertelemişti. Normalleşme adımları doğrultusunda haziran ayında gerçekleştirilmesi beklenen genel kurulun tarihi, Yönetim Kurulu kararıyla 15 Eylül 2021 olarak duyuruldu.