Galata Taşımacılık 'Sıfır Atık Belgesi' aldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Galata Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Vittorio Zagaia;

''Galata Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. olarak sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin içinde ''Sıfır Atık'' en önemli yere sahiptir. Doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık miktarını azaltmayı ve oluşan atığın geri dönüştürülmesini amaçlayan bir anlayışla; gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak önceliğimizdir.'' diyerek sıfır atık projesinin önemini belirtti.

''Doğaya ve yaşama olan saygımız tartışılmaz.''

Şirket olarak Sıfır Atık projesi için hızlı aksiyonlar aldıklarını belirten Zagaia, açıklamalarına şu şekilde devam etti; ''Galata Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.'da kolektif bir çalışma prensibi ile atık miktarının azaltılması, sistematik bir şekilde biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi ile ''Sıfır Atık'' politikasına, şirketimiz, depolarımız ve ofislerimiz olarak hızlı bir şekilde ve tamamen entegre oluyoruz.

Galata Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. olarak doğaya ve yaşama olan saygımızı ve hassasiyetimizi, aldığımız ''Sıfır Atık'' belgesi ile kanıtladık.

Güzel bir gelecek için attığımız bu adımla; sertifikalarımızın içerisine, ''Sıfır Atık'' belgesini eklemiş olmak, bizlere bu yolda ciddi bir motivasyon kaynağı olmuştur. ''