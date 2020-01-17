Fulda kamyon lastikleri kışa hazır

Yerel otoriteler gün geçtikçe kış koşullarında yola çıkan araçlar için 3PMSF işaretlemesini zorunlu hale getiriyor. Bu lastikler, karla kaplı yolda sergiledikleri performans açısından bazı testlere tabi tutuluyor. Dengeli bir genel performansın yanında yakıt tasarrufu ve kilometre performansı sunan Fulda lastikleri, kış koşullarında filolara uygun bir seçenek olarak pazara sunuluyor.

Fulda ürün hattı üç farklı uygulama alanını kapsıyor; ön ve çeker aks lastikleri Avrupa'nın giderek daha sıkı hale gelen kış lastiği yasalarıyla tam uyum sergiliyor. Bu da filoların Avrupa çapında da verimli yol alabilecekleri anlamına geliyor. Fulda yol lastikleri, kilometre performansı, yakıt tasarrufu ve dört mevsim performansını artırmak için optimize edildi.

Bölgesel Taşımacılık

ECOCONTROL 2+ ön aks ve ECOFORCE 2+ çeker aks lastikleri ile REGIOCONTROL ön aks ve REGIOFORCE çeker aks lastiklerinin yanaklarında, birçok Avrupa ülkesinde zorunlu hale gelen 3PMSF işaretlemesi yer alıyor.

ECOTONN treyler lastiği ürün gamını tamamlıyor. ECOTONN gamı 10 tonluk yüksek tonaj versiyonunu da içeriyor. Tüm lastikler yüksek etiket değerleri ile birlikte farklı boyut seçenekleri sunuyor.

Kış

WINTERCONTROL ön aks ve WINTERFORCE çeker aks lastikleri 3PMSF işaretlemesine sahip ve yol lastiklerine kıyasla, kış koşullarının dağlık alanlarda daha zorlu geçtiği bölgelerde karla kaplı ve ıslak zeminlerde daha yüksek yol tutuş, fren ve sürüş performansı sunuyor.

Karma Servis

Fulda karma servis ürün hattı VARIOCONTROL ön aks ve VARIOFORCE çeker aks lastikleriyle VARIOTONN treyler lastiklerini kapsıyor. Bu lastikler özellikle inşaat sektöründeki araçlar için kilometre performansı, çekiş ve hasara karşı direnç özellikleriyle öne çıkıyor.

3PMSF işaretlemesine sahip lastik ebatları