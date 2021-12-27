Fuarlar başladı, fuar lojistiği hareketleniyor

TOBB fuar istatistiklerine göre Türkiye’de 2019’da 482 fuar düzenlenirken geçen yıl bu sayı yüzde 72 azalarak 137’ye geriledi. Benzer durum yurtdışındaki uluslararası fuarlarda da geçerli. Pandemi sürecinde neredeyse durma noktasına gelen fuarcılık sektörü, normalleşmenin hız kazanmasıyla tekrar hareketlendi. Yeniden işleyen fuar takvimine, daha önce ertelenen fuarlar da eklenince fuar lojistiği hizmetlerine ihtiyaç arttı.

Fevzi Gandur Logistics Fuar Operasyonları Müdürü Murat Kaya, ulusal ve uluslararası pazarlarda öne çıkmak isteyen fuar katılımcıları açısından fuar lojistiğinin büyük önem arz ettiğini belirtti. Markanın imajını yansıtacak ürünlerin ve diğer ekipmanın hasar görmemesi gerektiğine dikkati çeken Kaya, büyük hacimli ve gabari dışı yüklerin taşınması ve sergilenmesinin ayrı bir uzmanlık istediğini anlattı.

Kaya, “Başta Avrupa olmak üzere dünyanın her yerindeki tüm ticari fuarlara, müşterilerimizin yüklerini güvenle taşıyoruz. Tüm lojistik işlemlerini profesyonel şekilde organize ediyor, fuar bitiminde geri taşımayı da gerçekleştiriyoruz. Gerektiğinde tüm gümrükleme süreçlerini ve depolama ihtiyaçlarını da karşılıyoruz” diye konuştu.

“Fuar lojistiğinde entegre çözümler sunuyoruz”

Taşıma yapılacak ülkeye, yükün şekline ve aciliyetine göre kara, hava, deniz yolu veya intermodal çözümlerini kullanabildiklerini vurgulayan Kaya, şirketin global ağı sayesinde, fuar ve etkinlik boyunca dünyanın her noktasında depolama ve elleçleme hizmetleri verebildiklerini de dile getirdi.

Kaya, “Fuar ve etkinlik lojistiğinde tüm sektörlere yönelik entegre çözümler sunuyoruz. Taşımacılığın yanı sıra forklift, vinç ve diğer özel teknik ekipmanları da sağlıyoruz. Müşterilerimize ise sadece fuar sırasında en iyi sunumu yapmaya odaklanmak kalıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Lojistik partner seçimine dikkat edin”

Yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra önümüzdeki süreçte düzenlenecek fuarların, katılımcılara büyük avantaj sağlayacağını anlatan Kaya, bu nedenle firmaların lojistik partnerlerini iyi seçmesi gerektiğinin altını çizdi.