Frigorifik taşımacılığın tercihiVolvo FH serisi oldu

Zorlu koşullarda yüksek verimlilik ve performans gösteren kamyonlarıyla sektörün vazgeçilmezi olan Volvo Trucks, 6 farklı frigorifik taşımacılık şirketine 5 adet Volvo FH460 ve 8 adet Volvo FH540 olmak üzere, toplamda 13 adet Volvo FH serisi teslimatı gerçekleştirdi.

Volvo Trucks’ın satış ve satış sonrası hizmetlerinin kalitesi ve sunduğu finansman çözümleri de firmaların tercihlerinde etkili oldu. Filolarında Volvo Trucks marka kamyonlar yer alan ve markanın sunduğu ayrıcalıkları deneyimleyen; Öz Müjde Lojistik, Oruç Lojistik, Gümüştrans Uluslararası Nakliye, Seyid Lojistik, Global Ekspres Gıda ve Transa Azad Lojistik firmaları satın alımlarını gerçekleştirirken VFS Finansman A.Ş. (Volvo Finans) ile finansman desteğinden de faydalandılar.

Frigorifik taşımacılıkta öne çıkan Volvo FH460 modelinde yeni VDS - 4,5 motor yağı ve iç sürtünmeleri azaltan yeni piston yağ segmanı kullanılıyor. Bu özellikleriyle aracın yakıt verimliliği artıyor. I-Shift şanzıman, güçlü VEB+ yardımcı fren sistemi, uyarlanabilir hız sabitleyicisi (ACC), acil frenleme sistemi, önden çarpışma önleyici ikaz sistemi, kör nokta uyarısı, şerit takip desteği ve şerit değiştirme desteği gibi güvenlik donanımları da müşterilerin ihtiyaç duyduğu güvenlik, konfor ve kazanç gibi beklentilerini karşılıyor.

Volvo FH serisinin bir diğer öne çıkan modeli Volvo FH540 ise, yüksek yakıt tasarrufu ve sürüş güvenliği ile öne çıkıyor. Volvo FH serisinin bu nitelikli çekicisi özel tasarlanmış geniş kabini ve sunduğu fonksiyonlarla kullanıcısına yüksek konfor sunuyor.

Filosundaki 14 adet Volvo kamyona ek olarak, 2 adet Volvo FH460 alımı gerçekleştiren Öz Müjde Lojistik’in sahibi Hikmet Müjde “Volvo kamyonların sağladığı yakıt tasarrufunun yanı sıra satış sonrasında da yanımızda olacağını bildiğimiz için iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Volvo FH460 serisini tercih etmelerindeki öncelikli nedenin yüksek yakıt tasarrufu sağlaması olduğunu belirten Oruç Lojistik firma ortağı Seyfettin Oruç VFS Finansman A.Ş.’nin (Volvo Finans) finansman desteğinin de tercihlerinde etkili olduğunu söyledi. Filosunda 8 adet Volvo olan Oruç Lojistik son satın aldığı 1 adet Volvo FH460 ile filosundaki araç sayısını 35’e çıkardı.

Filosunda halen 9 adet Volvo kamyon yer alan Gümüştrans Uluslararası Nakliye, 1 adet Volvo FH540 ve 2 adet Volvo FH460 ile filosunu genişletti. Firma yetkilisi Rıdvan Gümüş, araçların yakıt verimliliği ve satış sonrası hizmetlerin kalitesi sebebiyle markayı tercih ettiklerini belirtti.

Filosunun neredeyse tamamı Volvo markasından oluşan Seyid Lojistik ise 4 adet Volvo FH540 satın aldı. Firma ortağı Farul Çiçek “İhtiyaç duyduğumuz kaliteye cevap veren Volvo FH540 kamyonlarımızı, bize avantajlar sunan premium paket ile satın aldık. Satış ve satış sonrası hizmetlerde çözüm ortağı olma vizyonu ve sunduğu finansman çözümleri nedeniyle Volvo Trucks markasını tercih ediyoruz.” diye belirtti.

Filosunda 20 adet Volvo marka kamyon yer alan Global Ekspres, premium paketli 1 adet Volvo FH540 satın aldı. Firma sahibi Ertan Erkan teslimatta şunları söyledi: “Müşterilerimize hizmet sunarken kaliteyi ön planda tutuyoruz. Bunu sağlamak için bizim de sorunsuz hizmet almamız gerekiyor. Volvo markası beklediğimiz ürün ve hizmet kalitesini bize sunuyor. Ayrıca hem yakıt tüketiminin düşük olması hem de yedek parça bulunabilirliğinin yüksek olması kararımızı Volvo Trucks markasından yana kullanmamızı sağlamıştır.”

Filosunun neredeyse tamamı Volvo marka kamyondan oluşan Trans Azad Lojistik ise premium paket ile 2 adet Volvo FH540 satın aldı. Avrupa’ya frigorifik taşımacılık yapan şirketin sahibi Hasan Demirbağ “Firmayı kurmadan önce şoförlük yaptığım dönemden Volvo Trucks markasının kalitesini biliyorum. Yüksek yakıt tasarrufu ve sürüş güvenliği, özel tasarlanmış geniş kabini ve sunduğu fonksiyonlarla kullanıcısına maksimum konfor sunması ve araç donanımının üst düzeyde olmasından dolayı Volvo Trucks markasını tercih ettik.” şeklinde konuştu.