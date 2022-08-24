Frigo Nevnak Güçlenirken Yol Arkadaşi, Yine Renault Trucks

Avrupa rotalarında taşımacılık faaliyetlerini her geçen gün daha da geliştiren Frigo Nevnak, 2022 yılında da Renault Trucks ile araç yatırımlarına devam ediyor. Frigo Nevnak, 21 adet Renault Trucks T520 EVO yüksek kabin ve retarderli çekicilerin alımı ile artan iş hacminde yine kaliteye odaklanıyor.

Frigo Nevnak Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gözkaya, araçların teslimatında açıklamada bulunarak; “Renault Trucks Premium serisi ile başlayan iş birliğimizde 2021 sonunda ilk EVO serisi araçlarımızı aldık. Yüksek kabin, T520 çekicilerden memnuniyetimiz, EVO çekicilerimiz ile artarak devam ediyor. Donanım, performans ve verimlilikte yeniliklerin farkını deneyimliyoruz” diye belirtti.

Filo yatırımlarında iş hacimlerinin artışının etkisine değinen Tevfik Gözkaya; “Frigo Nevnak olarak 2022 yılında atılımlarımıza devam ediyoruz. Bursa’da bir ofis ve Yalova’da Ro-Ro çalışmalarına destek olmak üzere garaj yatırımlarımız oldu. Kurumsal çizgide lojistik sektörünün deneyimli uzmanları, Frigo Nevnak ailesine katıldı. Yüzde 60 oranında yeni iş geliştirme sağladık ve bu oranın yıl sonuna kadar yüzde 100’e ulaşmasını hedefliyoruz. Böylesine güçlü adımlar atarken Renault Trucks ile yüzde 90 oranında neredeyse tek markalı olan filomuz, operasyonlarımıza verimlilik katıyor” dedi.

Renault Trucks çekiciler ile sağladığımız yakıt tasarrufu, operasyonlarımıza artı katkı

Tevfik Gözkaya, Renault Trucks çekicilerin düşük yakıt maliyetlerinden memnuniyetlerini belirtti; “Yol, hava ve yük koşullarına bağlı olarak aynı sınıfta ve donanımda diğer araçlarla kıyasladığımızda yüzde 10 ila 15 arasında yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Yıllardır Renault Trucks ile deneyimlediğimiz bu yakıt tasarrufu verileri, tabi ki alım kararımızda etkili oluyor.”

Renault Trucks Premium çekicileri, halen filomuzda aktif

Frigo Nevnak, 2007 yılında filoya katılan Renault Trucks Premium model çekicileri halen kullanıyor. Hiçbir motor sorunu yaşanmadan 1,5 – 2 milyon km arasında yol kateden bu çekiciler, artık Avrupa rotalarında kullanılmayarak Ro-Ro sonrası taşımacılık için hizmet sunuyorlar.

Yeni araçlarımızın servis ve bakım hizmetleri, yine güvence altında

Frigo Nevnak yeni araçlarını Renault Trucks’ın Excellence Bakım Onarım Sözleşmesi ile teslim aldı. Tevfik Gözkaya, konuyla ilgili olarak; “Sözleşmemiz kapsamında rutin bakımların yanı sıra fren balatası, fren diski, debriyaj baskısı gibi doğası gereği aşınan parçaların da değişimi yapılıyor. Düzenli bakımlar sayesinde ön görülemeyen bakım-onarım maliyet risklerinin önüne geçiyoruz. Beklenmedik bir durum ile karşılaştığımızda ise uluslararası geçerliliğe sahip sözleşmemiz sayesinde hem yurtdışı hem de yurtiçinde hızlıca çözüm bulabiliyoruz. Böylece operasyon maliyetlerimiz daha risksiz ve düşük olurken araçlardan kaynaklı zaman kaybını da engelliyoruz” dedi.

RTFS, araç yatırımlarında Frigo Nevnak’ın finansal çözüm ortağı

Frigo Nevnak, yaklaşık 20 yıldır gerçekleştirdiği tüm Renault Trucks çekici alımlarında Renault Trucks Finansal Hizmetler’in (RTFS) avantajlarından faydalanıyor. Tevfik Gözkaya; “Finansal ve operasyonel anlamda RTFS’nin çözümleri ile araç yatırım süreçlerimizin çok daha kolay olduğunu söyleyebiliriz” diyor.

Teslimat törenine katılan Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ise; “Frigo Nevnak ile ortak iş hedefimiz, filolarını yüzde yüz Renault Trucks çekiciler ile donatmak. Araç alımlarına düzenli devam ederek bu yolda emin adımlar atıyorlar. Her geçen gün daha da gelişen Frigo Nevnak operasyonlarında, satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile her zaman süreçlerini kolaylaştırmak ve üstün verimlilik ile tamamlamalarını desteklemek üzere yanlarındayız” şeklinde açıkladı.