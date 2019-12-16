Fransa’nın lojistik devi Bils Deroo yine ‘Tırsan’ dedi



Sunduğu kaliteli, yenilikçi, geniş ürün gamıyla 55'den fazla ülkedeki müşterilerinin tercihi olan Tırsan, Avrupa’daki teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Fransa’nın önde gelen lojistik firmalarından Bils Deroo, tercihini yine Tırsan kalitesinden yana kullanarak, filosuna 40 adet Kässbohrer Perdeli Tenteli K.SCH X treyler ekledi. Gerçekleşen teslimat törenine; Bils Deroo Grup Başkanı Jimmy Bils ve Kässbohrer Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken katıldı.



“Tırsan Araçları, Sağlamlığı, Üstün Güvenlik Özellikleri Ve Verimliliği ile Tüm İhtiyaçlarımızı Karşılıyor”



Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Bils Deroo Grup Başkanı Jimmy Bils, Tırsan’ın kalitesine ve sağladığı operasyonel verimliliğe vurgu yaparak, “Treyler yatırımlarımızda önceliğimiz araçların sağladığı operasyonel kolaylık, üstün güvenlik özellikleri ve uzun ömürlülük. Kässbohrer araçları, tüm bu önceliklerimizi karşılıyor” dedi.

Avrupa’nın en geniş ürün gamını başarı ile üreten Tırsan ile iş birliklerinin 21 adetlik Sekizgen Orta Kirişli Multifonksiyonel Konteyner Şasi K.SHG AVMH yatırımı ile başladığını hatırlatan Jimmy Bils, “Treyler İnovasyon 2019 ödülü “Şasi” kategorisinin şampiyonu olan bu aracın kalitesinden ve verimliliğinden duyduğumuz memnuniyeti son alımını yapmış olduğumuz 40 adet Kässbohrer Perdeli Tenteli K.SCH X araçlarında da gördük, şuanda filomuzdaki Kässbohrer markalı araç sayısı 61’e yükseldi. Kässbohrer Perdeli Tenteli K.SCH X araçları, sağlamlığı ile fark yaratırken, 2.900 mm olan iç yüksekliği ile daha fazla yük taşıma imkânı sunuyor ve böylece operasyonlarımızın verimliliğini artırıyor. Hırsızlık önleyici perdeler ile donatılan bu araçlar müşterilerimize ürünlerini güvenli bir şekilde teslim etmemizi sağlıyor. Tırsan’ın müşteriye özel sunduğu çözümler de bu markayı tercih etmemizin önemli nedenlerinden biri. Öte yandan Tırsan, Fransa'daki geniş satış sonrası ağı ve kaliteli hizmetleri ile bizi operasyonlarımızda da destekliyor” açıklamasında bulundu.



“Avrupa’nın En Geniş Ürün Gamını Sunuyoruz”



Kässbohrer Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken, teslimat töreninde yaptığı açıklamada, Fransa’nın önde gelen lojistik şirketlerinden Bils Deroo ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Avrupa'nın en geniş ürün gamına sahip treyler üreticisi olarak, müşterilerimizin çok yönlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Konteyner taşımacılığında Multifonksiyonel Konteyner Şasi K.SHG AVMH ile desteklediğimiz Bils Deroo’nun filosunu, şimdi de genel kargo taşımacılığında sağlamlığı ve yüksek kalitesi ile öne çıkan Perdeli Tenteli K.SCH X ile güçlendiriyoruz” dedi.

Tırsan’ın Avrupa’daki sahip olduğu geniş satış sonrası hizmetleri ile müşterilerini operasyon süreçlerinde de yalnız bırakmadığına vurgu yapan İffet Türken, “Müşterilerimizin operasyonel ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz K-Advance Care Bakım Paketi ve 7/24 Yardım Hattı dahil olmak üzere, geniş satış sonrası servislerimizle 27 ülkede ve 23 dilde müşterilerimize hizmet veriyoruz. En geniş ürün gamımız ve kaliteli satış sonrası hizmetlerimizle Bils Deroo ile iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Kässbohrer Tenteli Perdeli K. SCH X Teknik Özellikleri



• 12 ton king pin kapasitesi

• 1.100 mm 5. teker yüksekliği

• 2.900 mm iç net'li K.SCH X yüksek kalite ve sağlamlıkta S460 MC çeliğinden şasi, Standard ISO 1726-2'a uygun her bir yanda televre üzerinde 2,5 ton kapasiteli 118 K-Fix yük emniyet noktası bulunmaktadır.



Kässbohrer Tank Konteyner Taşıyıcı K.SHF T Araç Özellikleri



Kässbohrer Tank Konteyner Şasi aracı, güvenli sıvı taşımacılığı sağlarken, hafif gövde yapısı sayesinde hem daha fazla yük alıyor hem de akaryakıt tüketimini düşürerek karlılığı artırıyor. Toplam 3.250 kg ağırlığıyla Türkiye’nin en hafif ürünü olan K.SHF T 20 ft Tank Konteyner Şasi ADR mevzuatlarına uygun donanımı ile tehlikeli yüklerin güvenle taşınmasını sağlıyor.

Esnek patentli x cross şasi yapısı, şasi üzerinde bulunan yüksek gerilimi azaltmaktadır. Aracın cıvatalı yapısı sayesinde kolay servis avantajı da sunmaktadır. Araç, yere yakın tek seviyeli kimyasal atıkların toplandığı paslanmaz çelikten kullanıcı dostu havuza, alüminyum yan yürüme yollarına, 4 adet 6 metre 160 mm çapında hortum taşıyıcıya sahiptir. Bu özellikleriyle, kimyasal madde nakliye hizmetlerinin kolay güvenli ve verimli şekilde yapılmasına imkân sağlamaktadır.