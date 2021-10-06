Ford Trucks artık Avrupa’nın en büyüğü Almanya pazarında

Avrupa'daki büyüme yolculuklarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “Uluslararası pazarlarda yerli üretimle büyüyen, global ağını hızla genişleten Ford Trucks olarak, ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda; Avrupa'daki büyüme planlarımızda stratejik öneme sahip Almanya'da, müşterilerimizi ITOY ödüllü çekicimiz F-MAX ve en verimli taşıma çözümleri sunan modellerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, dünya çapındaki büyümesini Portekiz, İspanya, İtalya, Belçika ve Lüksemburg’un ardından Avrupa’nın en büyük ağır ticari pazarına sahip Almanya ile sürdürüyor.

2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü F-MAX başta olmak üzere, Ford Otosan mühendislerinin Eskişehir’de sıfırdan geliştirdiği ürün portföyünün yanı sıra yenilikçi teknolojiler ile uluslararası arenada yoğun talep gören Ford Trucks, Batı Avrupa yayılım planlarında stratejik öneme sahip Almanya pazarına otomotiv sektöründe 100 yılı aşkın köklü bir geçmişe ve bilgi birikimine sahip yeni distribütörü Stegmaier Group ile iş birliği yaparak girdi.

Turfan: “Almanya, Ford Trucks’ın küresel büyüme planlarında kilit role sahip”

Ford Trucks olarak pandemiye rağmen, kilit önem taşıyan pazarlarda ardı ardına açılışlar gerçekleştirdiklerini belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, şunları söyledi:

“Türkiye otomotiv sanayinin öncü gücü Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks olarak, yarım asrı aşkın süredir otomotiv sektöründe ‘ilk'leri başarmaya ve dünya çapında bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Bir aracı sıfırdan ticari ürün haline dönüşene kadar, motor da dahil olmak üzere komple tasarlayacak, geliştirecek ve test edecek tüm yetenek ve altyapıya sahip konumdayız. Mühendislik yetkinliklerimiz ve Ar-Ge gücümüz sayesinde Türkiye’de ürettiğimiz ağır ticari araçları 40’ı aşkın ülkeye ihraç ederken, Türk mühendislerinin emekleri ile geliştirdiğimiz araçlar dünyanın dört bir yanında bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası pazarlarda yerli üretimle büyüyen, global ağını hızla büyüten Ford Trucks ile ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün ardından F-MAX’e Avrupa’dan gelen yoğun taleple birlikte büyüme planlarımızı erkene çekmiştik. Bu doğrultuda 2019’da Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından yoğun talep gördüğümüz pazarlardan İtalya, Belçika ve Lüksemburg yapılanmamızı tamamladık. Şimdi de Ford Trucks’ın Avrupa’daki büyümesinde stratejik öneme sahip, Avrupa’nın en büyük ağır ticari pazarı olan Almanya’ya adım atmanın gururunu yaşıyoruz. Stegmaier Group'un hem ağır ticari pazarı uzmanlığı hem de Almanya’da tecrübeleri ile markamızı en iyi şekilde temsil edeceğinden eminiz.

Ford Trucks’ın hedefi tüm Avrupa’ya yayılmak

Almanya’nın Ford Trucks markası için önemli fırsatlar barındırdığına da değinen Turfan, “Avrupa bizim ana ihracat pazarımız ve barındırdığı potansiyel ile büyüme stratejimizde büyük öneme sahip. Almanya, bu stratejinin çok önemli bir parçası. Burada, en verimli taşıma çözümleri sunan modellerimizle yeni müşterilerimize değer yaratacağız. Öte yandan Avrupa’nın tamamında kalıcı bir büyüme gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Almanya’nın ardından önümüzdeki 3 sene içerisinde Avrupa’nın tamamında bulunarak global operasyonlarımızı 55 ülkeye yaymayı hedefliyoruz” dedi.