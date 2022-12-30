Ford Trucks, 2022 Yılında Ülke Genişlemesini Estonya ile Tamamladı

Avrupa'daki büyüme yolculuklarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Ford Trucks Lideri Serhan Turfan, “Estonya’nın markamız için önemli fırsatlar barındırdığına inanıyoruz. Burada, uluslararası ödüllü çekicimiz F-MAX ve en verimli taşıma çözümleri sunan modellerimizle müşterilerimize değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik tecrübesi gerekse de 60 yıllık mirası ile öne çıkan Ford Otosan’ın global markası Ford Trucks, Avrupa’daki büyümesine Kuzey ülkelerine açılımda stratejik öneme sahip Estonya ile devam ediyor. Doğu ve Orta Avrupa genişlemesinin ardından Batı Avrupa’da İspanya, Portekiz, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Avrupa’nın en büyük pazarları Almanya ve Fransa’da arka arkaya açılışlar gerçekleştiren Ford Trucks, Estonya ile kıta genelinde 46 ülkeye ulaşmış oldu.

2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün sahibi olan çekicisi F-MAX başta olmak üzere, Ford Otosan mühendislerinin Eskişehir’de sıfırdan geliştirdiği ürün portfolyosu ve yenilikçi teknolojiler ile Avrupa’da başarıdan başarıya koşan Ford Trucks, kuzey ülkelerine açılımda kilit rol oynayan Estonya pazarında Ford Trucks OÜ ile iş birliği yapacak. Ford Trucks OÜ, Estonya merkezli ve İskandinavya’da 15 yıldır büyümeye devam eden KB Auto Eesti OÜ’nün yan kuruluşudur. Estonya, Finlandiya, İsveç ve Norveç’te yan kuruluşları bulunan KB Auto Eesti OÜ, İskandinavya’nın en büyük ikinci el ağır ticari ekipman satıcısı olarak dikkat çekmektedir.

Turfan: “Uluslararası pazarlarda hız kesmeden büyümeye devam ediyoruz”

Ford Trucks Lideri Serhan Turfan, kilit önem taşıyan pazarlarda ardı ardına önemli adımlar attıklarını belirtti. Turfan, “Ford Trucks olarak 60 yılı aşkın süredir ağır ticari sektöründe “En verimli taşıma çözümleri ile değer yaratmak” vizyonumuz ile ‘ilk'leri başarmaya ve dünya çapında bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Sıfırdan geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (IToY) ödülünü kazanan F-MAX, üretim gücümüzün, mühendislik kabiliyetlerimizin, tasarım, teknoloji ve araç geliştirme becerilerimizin ulaştığı noktanın en önemli göstergelerinden biri olmaya devam ediyor. Ağır ticari sektöründe kalite ve hizmet beklentisinin en yüksek olduğu pazarlardan biri olan Estonya’da sektörün önde gelen, tecrübeli kuruluşlarından KB Auto Eesti OÜ ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki, Ford Trucks OÜ, markamızı Estonyalı müşterilere mümkün olan en iyi şekilde temsil edecek.”

“Hedefimiz tüm Avrupa’ya yayılmak”

Avrupa'nın Ford Trucks’ın ana ihracat pazarı olduğunu ve Estonya’nın global büyüme planlarında önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Turfan, “İskandinav yarımadası, Avrupa Birliği ve Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi arasında yer alan stratejik konumu ile Estonya lojistik faaliyetler açısından kritik önem taşıyor. Bu ülkede faaliyet göstermemiz küresel büyüme planlarımız kapsamında değerli bir adım. Ford Trucks olarak, Avrupa’da kalıcı ve güçlü büyüme için gerekli hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, 2024 yılına kadar Kuzey Avrupa ülkelerine giriyoruz ve büyümemiz aynı hızla devam edecek. 2025 yılına kadar 55 pazarda olmayı hedefliyoruz, sırada Hollanda, Danimarka ve İsviçre var” dedi.

Ford Trucks, geleceğin sürdürülebilir ulaşım teknolojilerine öncülük ediyor

Ağır ticari sektöründe ‘En verimli taşıma çözümleri ile değer yaratmak’ vizyonu ile hizmet veren Ford Trucks, %100 elektrikli kamyonunu eylül ayında Hannover’de düzenlenen Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) tanıttı. Tasarımdan test süreçlerine kadar tamamen Türkiye’de geliştirilen elektrikli kamyon; Ford Otosan’ın mühendislik yetenekleri, teknoloji üretimi ve Ar-Ge gücü ile ortaya koyduğu bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerini yansıtıyor.

Yenilikçi teknolojilere sahip %100 elektrikli kamyon; Ford Otosan’ın sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, ağır ticari araçlarda 2040’ta sıfır emisyon hedefine ulaşmada dev bir adım niteliği taşıyor. Ayrıca 2030 yılında Avrupa’ya yapılacak satışların %50’sinin sıfır emisyonlu araçlardan oluşması hedefinin gerçekleşmesinde de önemli rol oynuyor.