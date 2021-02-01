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FleetGO, ısıya duyarlı ürünlerin taşınmasında uluslararası nakliyecilerin yanında!

Nakliye şirketleri, ısıya duyarlı ürünlerin taşınmasına yönelik gereksinimleri karşılarken, aynı zamanda risklerin ve beklenmedik aksaklıkların önüne geçmelidir. FleetGO’nun sıcaklık izleme çözümü, ısıya duyarlı zorlu teslimat gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Lojistik 01.02.2021, 10:40 01.02.2021, 10:44
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FleetGO, ısıya duyarlı ürünlerin taşınmasında uluslararası nakliyecilerin yanında!

Taşımacılık, daima ekonomiyi ayakta tutan en önemli sektörlerden biri olmuştur. İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları, bu sektöre olan bağımlılığı daha açık bir şekilde ortaya koymuştur. Doğru araç takip partneri seçimi, başta ilaç ve gıda üreticileri olmak üzere soğuk zincir taşımacılığı yapan tüm şirketlerin en fazla odaklanması gereken konu olmuştur. Bu doğru seçim, şirketlerin yönetmeliklere uymasını sağlayacak, kayıplarını azaltacak, taşımacılık işlemlerini kolaylaştıracak ve elde edilen değerli veriler ile ısıya duyarlı ürünlerin güvenle taşınmasını sağlayacaktır.

Araç takip şirketleri çoğunlukla, güvenilir bir veri kaydı için önemli olan gerçek ortam havası sıcaklıklarını değil, yalnızca fandan çıkan hava sıcaklığını izlemektedirler. FleetGO’nun Sıcaklık İzleme sistemi ise kapıların açılma ve kapanmalarının neden olduğu soğuk ve sıcak hava dalgalanmalarının etkisi de dahil olmak üzere, farklı soğutma alanlarındaki gerçek ortam hava sıcaklıklarını kaydeder. Kablosuz sensörler ve merkezi bir iletişim ünitesinden oluşan sistem; aracın veya dorsenin hareketli yada hareketsiz olmasına bakmaksızın ortam sıcaklığını kesintisiz olarak raporlayabilmektedir.

FleetGO’nun sıcaklık izleme çözümü, sıcaklığa duyarlı olan zorlu teslimat gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sistem, kamyonlar ve dorselerdeki mobil soğutmalı bölmelerle ilgili kritik verileri görüntülemenizi ve kontol etmenizi sağlar. İster taze, ister dondurulmuş isterseniz de farmasötikler gibi hassas ürünler taşıyın. FleetGO, doğru ve güvenli bir şekilde teslimat yapmanızı sağlar.

FleetGO ile sıcaklığa duyarlı malların bozulmasını önlemek için farklı bölgelerdeki dorselerinizin sıcaklığını 7/24 gerçek zamanlı olarak izlerken aynı zamanda ve sıcaklık verilerini saklayarak HACCP uyumluluğunu yerine getirebilirsiniz. Filo yöneticileri ve sürücüler, sevkiyat süresince kat edilen mesafeler ve gerçekleştirilen duraklamalar ile olası sıcaklık değişimlerini görebilirler. Böylece soğutma duruşlarının gerekli olabileceği zamanları kolayca tahmin edebilirler. Buna ek olarak FleetGO’nun gerçek zamanlı uyarıları ile olası aksaklıkları takip ederek ürünleri güvenle taşıyabilirsiniz.

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