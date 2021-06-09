Firmalar ULAK ile günde 9 binin üzerinde teslimat yapıyor

Günümüzde yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle, büyükşehirler başta olmak üzere, pek çok yerleşim yerinde, şehir içi teslimatta kurye kullanılıyor. Bu durum özellikle büyük ve adres bulması zor şehirlerde kuryeliği uzmanlık alanına dönüştürdü ve bir sektör haline getirdi. Uygulama üzerinden 5 yıldır bu sektörde hizmet veren ULAK App, kurye ihtiyacı olan kurumsal firmaların güvenerek tercih ettiği, deneyimli çözüm ortağı olarak öne çıkıyor. ULAK App; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 32 ilde, 50’yi aşkın kurumsal firmaya çözüm sağlıyor. Türkiye’de günde 9 binin üzerinde teslimat ULAK App aracılığı ile gerçekleştiriliyor.

Kargo taşımacılığı pandeminin 1. dalgasında 6 kat, 2. dalgasında 14 kat arttı

Pandemi döneminde yaşanan kapanmalar ve özellikle de restoranlara paket servis şeklinde hizmet verme zorunluluğunun getirilmesi kuryeye olan talebi de arttırdı. Pandemi; bir yandan işsizliğin artmasına sebep olurken diğer yandan da kargo taşımacılığı sektörünün büyümesini ve istihdamın artmasını sağladı. Bu dönem tüm disiplinlerin baştan yaratıldığını söyleyen Ulak Yazılım Teknoloji A.Ş. Kurucusu Sabri Sami Toker, “Pandemi tüm sektörleri etkiledi ancak kargo taşımacılığı sektörünün büyümesini sağladı. Pandeminin getirdiği sosyal mesafe kuralı neticesinde, ister istemez, herkes bu sektöre yöneldi. Evlerinden çıkmak istemeyen insanlar, kurye ya da kargo ile tüm ihtiyaçlarının istedikleri lokasyonlara gelmesini talep etti. Yanı sıra bir eşyayı bulunduğu lokasyondan başka bir lokasyona götürmeyi tercih etmedi, kurye kullandı. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki pandeminin ilk dönemi insanları ve işletmeleri kurye taşımacılığına hazırladı. Kargo, e-ticaret, restoran ve market teslimatları; pandeminin 1. dalgasında yaklaşık 6 kat, 2. dalgada ise 14 kat arttı. Bu artışın hızla devam edeceğini öngörüyoruz.” dedi.

Hedef 2.500 aktif kuryeyle istihdamı arttırmak

Bugün 500’e yakın aktif çalışan kurye ile pazarda yer aldıklarını kaydeden Ulak Yazılım Teknoloji A.Ş. Kurucusu Sabri Sami Toker, öncelikli hedeflerinin 2021 yılının sonuna kadar çalışan aktif kurye sayısını 2500’e çıkartarak istihdamı arttırmak olduğunu söyledi. Toker, Türkiye dışına da açılmak istediklerini belirtti. ULAK App yazılım geliştirmelerinin devam ettiğini de sözlerine ekleyen Toker, yeni geliştirme ile 30 dakika içerisinde 2 teslimat gerçekleştirilerek verimliliği arttırmayı hedeflediklerini söyledi.