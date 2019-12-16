FedEx Express artık daha hızlı hizmet sunacak





İstanbul, Türkiye — Bir FedEx Corp. (NYSE: FDX) iştiraki ve dünyanın en büyük ekspres taşımacılık şirketi olan FedEx Express, Türkiye’deki müşterilerin artık Türkiye ile Fransa’daki Paris-Charles de Gaulle merkezi arasında daha hızlı ve direkt uçuştan faydalanacağını duyurdu.

14,5 tona kadar kargo taşıma kapasitesine sahip bir Boeing 737-400, haftada beş kez İstanbul ve Paris-Charles de Gaulle’deki FedEx Express merkezini birbirine bağlayacak. Bu şekilde Türkiye’deki müşterilere eşi olmayan bir Avrupa kara yolu ağına ve dünya genelinde 220’den fazla ülkeyi ve bölgeyi kapsayan dünyanın en büyük ekspres hava yolu ağına doğrudan erişim sunulacak.

Avrupa’nın önde gelen şehirlerinden yapılan ithalatlarda bir günlük teslimat süresi kazancı ve Adana, Ankara, Antalya, Denizli, İzmir, Konya ve Kayseri’den dünyaya yapılan ihracatta bir günlük kazanç sağlanacak. Bu şekilde FedEx uluslararası pazarlara daha hızlı erişim imkânı sunarak müşterilerinin küresel olarak büyümesini destekleyecek.

FedEx Express’in Türkiye ve Güneydoğu Avrupa Yer Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Predrag Lakic şu şekilde konuştu: “Avrupa'daki ana hava merkezlerimizden biriyle yeni açılan İstanbul Havalimanı arasında bağlantı sağlamaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Türkiye’nin doğu ve batıyı buluşturan konumu, ülkenin kendisini Orta Doğu ve Avrupa'da önemli bir lojistik güç merkezi olarak konumlandırmasına yardımcı oluyor. FedEx Express, Türkiye içine ve dışına yapılan gönderilerde daha hızlı hizmet sunarak hem Türkiye'deki hem de Avrupa'da veya dünya genelindeki şirketlere daha fazla bağlantı kurma imkânı sunuyor.”

Ayrıca bu direkt uçuşlar Türkiye'nin farklı pazarlarda, farklı ürünlerle küresel ticaretteki payını arttırma hedeflerini destekliyor. Uluslararası lojistik sektörü, Türkiye'nin küresel ekonomiye bağlanmasına büyük bir katkıda bulunmanın yanı sıra ülkenin gelecekteki büyümesinin de önemli bir parçası.