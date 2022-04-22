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Erpet Lojistik 200 Adet Schmitz Cargobull Tenteli Treyler Yatırımı Yaptı

Erpet Lojistik, 200 adet Schmitz Cargobull Mega Varios model tenteli treyler anlaşması doğrultusunda yeni araçlarını filosuna eklemeye devam ediyor.

Lojistik 22.04.2022, 11:42 22.04.2022, 11:44
Erpet Lojistik 200 Adet Schmitz Cargobull Tenteli Treyler Yatırımı Yaptı

2022 Mart ayında yapılan teslimat törenine; Erpet Lojistik adına Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Okyay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tunahan Okyay, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ateş, Schmitz Cargobull adına Ticari Direktörü Nihat Ö. Ayhan, Marmara Bölge Satış Müdürü Kaan Kayral, Doğu Marmara Satış Müdürü Oral Topcuoglu katıldı.

Törende konuşan Erpet Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Okyay ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ateş, şu açıklamaları yaptı:

‘’Yaklaşık 20 yıldır Lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmamız adına 2021 yılından itibaren Schmitz Cargobull firmasıyla başlayan iş birliğimiz artarak devam etmektedir.

Avrupa’nın lider markası olan Schmitz Cargobull treyleri 2021 yılı içerisinde her yönüyle test etme imkânı bulduk. Bugüne kadar teslim aldığımız 88 adet treyler ile filomuzun yüzde 75’ini Schmitz Cargobull marka treylerlerden oluşturduk. Anlaşmamızın devamı olacak teslimatlar ile bu sayı kısa surede 200’u bulacaktır.

Schmitz Cargobull, Alman teknolojisi ve mühendisliğiyle üretilen, treyler sektörünün tartışmasız en kaliteli ürünüdür. Bunu özellikle asıl kullanıcısı olan sürücülerimiz ve filo yöneticilerimiz yakından yaşamaktadır. Gerek kalite ve dayanıklılık gerekse rahat üst yapı kullanımı ve çekicinin arkasında rahat akışı ile bu treylerler sürücülerimizin konforunu ve yakıt tasarrufuna olan katkıyı yükseltmektedir.

Buna ek olarak kaliteli ve yaygın servis ağı nedeniyle hem bizlere hem de müşterilerimize olumlu katkılar sunmaktadır.

Erpet Lojistik olarak son bir yıl içinde yaklaşık 100 milyon lira tutarında yatırımlar yaptık. Günümüz koşullarında tedbirli ve kararlı olarak büyümeye devam ediyoruz.

Bu çerçevede önümüzdeki dönemde de Schmitz Cargobull ile treyler yatırımlarımıza devam edecek ve filomuzun tamamını Schmitz Cargobull marka treylerlerden oluşturmuş olacağız.’’

Teslimatla ilgili görüşlerini paylaşan Schmitz Cargobull Türkiye Ticari Direktörü Nihat Ö. Ayhan ise şunları söyledi:

‘’Uluslararası nakliye sektörünün güçlü ve deneyimli firmalarından Erpet Lojistik ile iş birliği yapmaktan son derece mutluyuz. Mesleki bilgileri ve derin sektör deneyimleriyle Erpet Lojistik’in markamıza gösterdikleri teveccüh bizim için çok kıymetli.

Sektörün beklenti ve taleplerine göre uzun vadeli planlar yapıp, bu doğrultuda ince eleyip sık dokuyarak yatırım kararları alan Erpet Lojistik’in Schmitz Cargobull‘u tercih etmiş olması bizim için çok anlamlı ve önemli.

Sayın Muhammet Okyay ve Sayın Bülent Ateş’in şirketimiz ve markamız hakkında söylediği güzel sözler bizleri onurlandırdığı gibi sorumluluğumuzu da artırıyor.

Şirketimiz 130 yaşında, Türkiye kolu olarak ise henüz 5 yılımızı geride bıraktık. Geride kalan 5 yılda ilk amacımız mutlak müşteri memnuniyeti sağlayarak tabanımızı kuvvetlendirmek ve böylece yeni iş ortakları ile emin adımlarla, istikrarlı bir şekilde büyümekti. Zorlu yıllar, olağanüstü koşullar altında gösterdiğimiz gelişimden yana şirketimizin tüm çalışanları olarak mutlu ve gururluyuz.”

Uzun zamandır Avrupa’da treyler pazarı liderliğini sürdüren Schmitz Cargobull, Türkiye pazarında da istikrarlı tırmanışını sürdürüyor. Frigorifik Treyler pazarında 5 yıldır, her yıl daha da güçlenen liderliğimiz, Tenteli Treyler pazarında da emin adımlarla aynı yolda ilerliyor.

Bu anlamda, Erpet Lojistik’in bizlere ve markamıza güven duymasını önemli bir güç olarak görüyoruz ve tüm yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür ediyor, yeni araçlarının hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyoruz.”

#Erpet Lojistik #Schmitz Cargobull
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