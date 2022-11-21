“En çevre dostu kadın girişimci şirket” ödülü Alışan Lojistik’in oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde düzenlenen Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması ödül töreni TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. Yarışmada, çevre dostu uygulamalara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Alışan Lojistik 'En Çevre Dostu Kadın Girişimci Şirket' ödülünün sahibi oldu.

1985 yılında uluslararası karayolu taşımacılığı ile başlayan serüvende, son yıllarda birçok sektörün yanı sıra ağırlıklı olarak hızlı tüketim malları (FMCG) ve özellikle kimya lojistiği alanlarındaki entegre çözümleri ve uzmanlığı ile öne çıkan Alışan Lojistik’in çevre dostu örnek adımları ile ödüle layık görüldüğü törende konuşma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önlerine engel çıkarılmazsa, kadınların yapamayacağı hiçbir şey olmadığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Aklın ve başarının cinsiyeti olmaz, kadın güçlü olursa toplum ve ülke güçlü olur” diye konuştu.​

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise ülkelerin uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınmalarının yolunun, kadınların iş gücüne katılım oranlarının yükseltilmesinden geçtiğini bildirdi.

Çevre bilinci ile sektörde ilklere imza atan Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin: “İklim krizinin ve Yeşil Mutabakat’ın büyük önem taşıdığı günümüzde lojistikçilere büyük görevler düşmektedir. Avrupa Birliği’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde hayata geçireceği “sınırda karbon düzenlemesi” kimya, lojistik gibi birçok sektörün sürdürülebilirliğe yönelik gerekli değişiklikleri yapmasını mecburi tutacaktır. Özellikle tehlikeli kimyasalların taşınmasındaki uzmanlığımız nedeni ile bu konuya Alışan Lojistik olarak büyük önem veriyoruz. Atıkların azaltılması ve bunların çevreye zarar verilmeden bertaraf edilmesi konusunda uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalarımız var. Kimyasal madde taşıyan tankerlerin çevreye zarar vermeden yıkanmasını sağlayan ilk tank temizleme tesisini 2005 yılında Avrupa Birliği standartlarında hizmete açmış ve eş zamanlı olarak ülkemiz lojistik ve kimya firmalarının kullanımına sunmuştuk. Aynı şekilde ilgili mevzuatın çıkartılması konusunda da önemli katkılarımız var. Ayrıca, uzun süredir bu konuyla ilgili lobi çalışmalarının yoğun şekilde içindeyiz. Örneğin; KTTD (Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği)’nin de kurucusuyuz ve bu önemli konunun takipçisi olmaya devam etmek amacıyla, derneğin Yönetim Kurulu’nda hala aktif bir şekilde yer almaktayız. Tüm bunlara ek olarak, bizim için her anlamda yatırım yılı olan 2022’de yine karbon ayak izimizi azaltacak faaliyetlerde bulunduk. Çekici filomuzu, Treyler ve swapbody filomuzu yeniledik ve sayılarını arttırmaya devam ediyoruz. Yeni araçlarımız, sahip oldukları teknolojik avantajlar, ADR Mevzuatına uygunluklarının yanı sıra daha uzun süre operasyonda kalabilecek çevre dostu yeni nesil motorla donatılmış halde. Ayrıca depolarımızda GES panelleri ile sürdürülebilir enerji üretmeye yönelik projeler üzerinde çalışılmaktadır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Dünya bırakmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

“Women Owned Company” (Kadın Sahipli Şirket) global sertifikası sahibi bir şirket olan Alışan Lojistik’te kadın çalışan oranı, son 3 yıldır %20-25 bandında artış gösteriyor. Bu oranların sürdürülebildiğine büyük önem veren şirketin, yönetim kurulunun ise %75’ini kadınlar oluşturuyor. Sektörde kadın istihdamına yönelik ilklere imza atan Alışan, ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen projeleri üretmeye ve desteklemeye de aralıksız devam ediyor.