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Elif İnci Aras, Beykoz’da danışma kurulu üyesi oldu
Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif İnci Aras, Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Danışma Kurulu üyesi oldu. Beykoz Üniversitesi Rektörü Mehmet Durman’la bir araya gelen Aras, “Danışma Kurulu Üyeliğim ve Almanca öğretmenliği görevimin başlangıç günü sebebiyle bir araya geldik. Benim için sonsuz mutluluk verici ve heyecan dolu bir başlangıç oldu. Bu vesileyle Sayın Durman’a tekrar teşekkür eder, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir eğitim öğretim yılı dilerim” dedi.
Lojistik 23.09.2021, 10:44 23.09.2021, 11:14