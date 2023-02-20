Elektrikli araçlar, artık daha ulaşılabilir

Fosil yakıt kullanımının doğaya olan zararlarından ve elektrikli otomobil dönüşümünden bahseden Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, “Gelişen teknolojik olanaklar ve endüstrileşme sebebiyle önceden sınırlı bir kitlenin erişebildiği otomobiller, günümüzde hemen hemen her bireyin ulaşabileceği araçlar haline geldiler. Bu durumun doğal bir sonucu olarak fosil yakıtların kullanıldığı araçlar nedeniyle karbon salınımının artmasının yaratmış olduğu hava kirliliği, çevremize oldukça büyük zararlar verme noktasına ulaştı. Bu sebeple arz ve talebin, fosil yakıtlı arabalardan elektrikli motora sahip olan araçlara doğru kaydığını gözlemlemekteyiz. Elektrikli otomobil satışlarının giderek artması ve pek çok otomobil markasının önümüzdeki çeyrek asırda tamamen elektrikli otomobil üretme kararlarını açıklaması bunun en büyük göstergelerinden. Ayrıca elektrik altyapı yatırımlarının, akaryakıt fiyatlarının, çevre duyarlılığının ve araçların menzillerinin artması, elektrikli araçların tercih edilebilirliğini her geçen gün yükseltmektedir.” dedi.

395 KM MENZİL SUNUYOR

Renault Zoe’nin elektrikli motorunun kullanıcılarına yüksek güç ve tork eğrisi sunması ile birlikte hem şehir içi hem şehir dışı kullanımlarda uzun bir menzil sunduğunun altını çizen Aras, “Otomotiv sektörünün öncü firmalarından olan Renault, elektrikli araçlara yönelik bu yönelimi önceden fark edip elektrikli araç yatırımları ve AR-GE’sine büyük bir önem verdi. Bu yatırımların sonucu olarak, Renault’un elektrikli araç pazarındaki en önemli modellerden biri olan Zoe, Avrupa’da en çok satılan elektrikli araç oldu. Bu başarısının altında başta Renault marka bilinirliliği ve güvenilirliğinin yanı sıra kullanıcısına sunmuş olduğu pek çok özellik yatıyor. Zoe’de bulunan R110 elektrikli motor, 80kW (108 HP) güç ve 225 Nm torka sahip ve maksimum 395 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Zoe, evlere kurulabilen 7,4 kW Wallbox(Duvara Monte Şarj İstasyonu) ile şarj edilebiliyor. Wallbox’un olmadığı durumlarda Zoe, sadece 30 dakikalık şebeke şarjı ile 150 km menzil sunabiliyor. Renault EASY LINK sisteminin getirdiği artıyla uzun yolculuklar sırasında rota planlaması yapmak ve bu sayede menzili uzatmak mümkün.” diye konuştu.

SINIFININ EN İDDİALI MODELLERİNDEN BİRİ

Renault Zoe’nin kullanıcılarına sunmuş olduğu ferah ve geniş iç mekanı hakkında konuşan Aras, “Renault Zoe, sunmuş olduğu sıfır emisyonlu elektrikli motorunun avantajlarının yanı sıra donanımı ve konfor özellikleri ile de dikkat çekiyor. Konsolu önceki modele göre 3mm uzamış olan Zoe’nin kolay uyum sağlanan ve ergonomik iç mekanında yüksek bir kalite hissi mevcut. Aynı zamanda Zoe, 338 litrelik bagaj hacmi ile sınıfının en iddialı modellerinden biri. Ayrıca koltuk sırtlıkları yatırılarak 1225 litrelik bagaj hacmi elde edilebiliyor. Omuz ve baş mesafesi ile arka kısımda baş mesafesi, bir SUV araçta hissedeceğiniz kadar iyi bir kullanım alanı sunuyor.” şeklinde konuştu.

EURONCAP’TE 5 YILDIZ

Renault Zoe’nin sürücü ve yolcu güvenliği konusunda da sınıfının iyi seçeneklerinden biri olduğunu ifade eden Aras, “Renault Zoe E-Tech EuroNCAP çarpışma testini en yüksek puan olan 5 yıldız alarak tamamladı. Yetişkin yolcu güvenliğinden yüzde 89, çocuk yolcu güvenliğinden yüzde 80, yaya güvenliğinden yüzde 66 ve güvenlik yardımcılarından yüzde 85 alan Zoe, güvenlik konusunda da iddiasını ortaya koyuyor.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.