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EKSA’dan Tırsan ile dev yatırım

Büyüme hedefleri doğrultusunda filo yatırımlarını hız kesmeden sürdüren uluslararası proje taşımacılığının önde gelen firmalarından Eksa Transport, tercihini yine Tırsan kalitesinden yana kullanarak, filosuna 1 adet Kässbohrer K.SLL 2 hidrolik dümenlenebilir Low-Loader daha ekledi.

EKSA’dan Tırsan ile dev yatırım

Büyüme hedefleri doğrultusunda filo yatırımlarını hız kesmeden sürdüren uluslararası proje taşımacılığının önde gelen firmalarından Eksa Transport, tercihini yine Tırsan kalitesinden yana kullanarak, filosuna 1 adet Kässbohrer K.SLL 2 hidrolik dümenlenebilir Low-Loader daha ekledi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:28
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EKSA’dan Tırsan ile dev yatırım



Türkiye’nin güvenilir lideri Tırsan, geniş ürün gamı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla firmaların uzun soluklu iş ortağı olmaya devam ediyor. Türkiye’den Avrupa’ya, Avrupa’dan da Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve İran’a taşıma yapan uluslararası proje taşımacılığı sektörünün iddialı firmalarından Eksa Transport, yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, filosunu 1 adet Kässbohrer K.SLL 2 hidrolik dümenlenebilir Low-Loader ile güçlendirdi. Böylece, Eksa Transport’un filosundaki Tırsan araç sayısı 57’ye ulaştı. Tırsan’ın Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Eksa Transport Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karaoğlu, İşletme Müdürü Faruk Özsağlam ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Recep Öndal Demirci katıldı.


“Müşterilerimizin Güvenilir Çözüm Ortağı Olmaktan Gurur Duyuyoruz”


Teslimat töreninde konuşan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, ağır ve gabari dışı proje taşımacılığında yeni yatırımlarla büyümeye devam eden Eksa Transport’un güvenilir çözüm ortağı olmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, “Tırsan olarak 55’den fazla ülkedeki müşterilerimiz için en verimli çözümleri üretiyoruz ve onları süreçlerimizin merkezine koyuyoruz. Geniş ürün gamımız ve sunduğumuz satış sonrası hizmetlerle müşterilerimizin operasyonlarının daha verimli ve güvenilir olmasını sağlayarak, onların rekabet gücünü artırıyoruz. Bu yıl içerisinde üçüncü kez araç teslimatı yaptığımız Eksa Transport’un yatırımlarında ilk tercihi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve iş birliğimizin uzun yıllar boyunca süreceğine inanıyoruz” dedi.


“Tırsan Araçları ile Müşterilerimize, En Güvenilir ve Kaliteli Hizmeti Sunuyoruz”


Eksa Transport Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karaoğlu ise tören esnasında yaptığı konuşmada şunları aktardı: “1995 yılında kurulan firmamız vagon, otobüs ve boru gibi her türlü ağır ve gabari dışı projelerin taşımacılığında hızla büyümeye devam ediyor. Müşterilerimize, geniş, uzun, yüksek her türlü ağır ve gabari dışı yükleri; özel taşıma müsaadeleri ve öncü hizmetlerle güvenilir bir şekilde teslim ediyoruz. Zorlu bir iş yapıyoruz ve bu noktada Tırsan ürünleri, sağlamlığı, güvenilirliği ve sunduğu operasyonel kolaylık ile ilk tercihimiz olmaya devam ediyor. Yeni filo yatırımlarımızda da Tırsan ile iş birliği yapmaya devam edeceğiz.”


Kässbohrer K.SLL 2 Aracının Özellikleri


Havuz yüksekliği 300 mm olan 2 dingilli K.SLL 2, 3.700 mm'ye kadar yüksek gabarili yüklerinizin taşınması için geliştirildi. Hidrolik ayarlanabilir ve ayrılabilir deveboynu sayesinde hacimli yüklerinize, hızlı ve güvenli önden yükleme imkanı sunar. 5.500 mm’ye kadar platform uzaması ile toplamda 18.760 mm’ye uzayabilme özelliği ve hidrolik dümenlemesi ile maksimum manevra kabiliyeti ve minimum tekerlek aşınması sağlar. Mukavemetli şasi ve güçlü konstrüksiyonu ile en zor yükleri bile güvenli şekilde yerine ulaştırır.

Son Güncelleme: 23.10.2019 12:53
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