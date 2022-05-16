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Eksa Filosu, Yeni Renault Trucks Evo Serisi İle Yenileniyor

Ağır ve gabari dışı yük taşımacılığının liderlerinden EKSA Transport, yeni teslim aldığı Renault Trucks EVO çekiciler ile filosunu gençleştiriyor.

Lojistik 16.05.2022, 14:10
Eksa Filosu, Yeni Renault Trucks Evo Serisi İle Yenileniyor

EKSA Transport, geniş, uzun ve yüksek her türlü ağır ve gabari dışı yüklerin uluslararası taşımacılığını yüzde 90’ı Renault Trucks çekicilerden oluşan filosu ile gerçekleştiriyor. Yeni teslim aldığı 2 adet Renault Trucks T520 EVO HSC 6x2 PUSHER ve 3 adet T480 EVO X-LOW çekici ile EKSA, filosunu yenilemek ve tek markalı hale getirmek için yatırım yapıyor.

EKSA, Avrupa’nın tüm ülkelerine, Avrupa’dan da Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve İran’a komple, ağır, gabari ve proje taşıma hizmetleri sunuyor. İş makinelerinden, savunma sanayi ekipmanları, rüzgâr gülleri ve helikopterlere kadar çok farklı yüklerin hassas taşımacılığı sağlanıyor. İlk Renault Trucks çekicilerini 2014 yılında filoya kattıktan sonra düzenli araç alımlarına devam ettiklerine değinen EKSA Transport Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karaoğlu; “Ağır ve gabari dışı yüklerin taşımacılığı, titizlikle planlanan bir operasyon gerektirir. Taşıma sırasında sınırları geçilecek her ülkeden özel taşıma müsaadeleri ve öncü hizmetler alınması için süreçler özenle yürütülüyor. Dolayısıyla hem operasyon maliyetleri hem de zaman planlaması açısından herhangi bir aksama yaşanmadan yükün teslim edilmesi her açıdan önemli oluyor. Bir noktada yaşadığınız küçük bir aksaklık, sürecin tüm zincirlerine aksediyor. Bu nedenle araçları kadar satış sonrası hizmetlerine de güvendiğimiz Renault Trucks ile çözüm ortaklığımıza devam ediyoruz. En kısa zamanda alacağımız EVO serisi yeni araçlarımız ile yüzde yüz Renault Trucks çekici parkına sahip olmayı planlıyoruz” diye belirtti.

Operasyon maliyetlerindeki artış, genç filoyu zorunlu kılıyor

EKSA, Türkiye’de ağır ve gabari taşıma hizmetleri sunan ilk on firma arasında yer alıyor. Türkiye merkezli sınırlar ötesi taşımalarda, müşterilerine en optimum zaman ve maliyet fırsatları sunmayı hedefliyor. Dolayısıyla taşımacılık operasyonlarının kalitesi kadar maliyetleri de gözetiliyor. Bu noktada araçlarda beklenmedik arızalar yaşanmaması için EKSA, araçlarının bakımlarını Renault Trucks yetkili bayi Koçaslanlar Otomotiv ile düzenli olarak takip ediyor. Ekrem Karaoğlu; “Filomuzun tek markalı olması, araçlarımızın bakım-onarım hizmetleri ve takibinin yapılmasında da bizlere maliyet avantajı ve iş süreçlerinde kolaylık sağlayacak. Yine de araçlarımızın maksimum 5 yaş ortalamasında olmasını hedefleyerek maliyet tasarrufu sağlamayı düşünüyoruz” şeklinde açıkladı.

Teslimata katılan Renault Trucks Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu açıklamasında; “Bu araçlar, EKSA’ya teslim ettiğimiz ilk yeni EVO serisi çekicilerimiz oluyor. EVO serisi, Renault Trucks’ın tarihinde büyük bir başarıyı temsil ediyor. Araçlarımız birçok teknolojik alt yapısının yanı sıra yine yakıt tasarrufu ve satış sonrası hizmetlerde sunduğu avantajlar ile sektörde öncelikli bir noktada duruyor. 8 yılı aşkın süredir çözüm ortaklığımızın devam ettiği EKSA’nın da bu avantajları deneyimlemesi bizler için önemli. Yeni EVO serimiz ile EKSA filosunun tamamen Renault Trucks çekicilerle donatılacağını umuyoruz” dedi.

Renault Trucks finansal hizmetler ile araç yatırımlarımız çok kolay

EKSA, yeni araç alımlarında Renault Trucks Finansal Hizmetler’in paketlerinden yararlandı. Ekrem Karaoğlu, şu şekilde açıkladı; “Tüm operasyonlarımızda olduğu gibi araç alımlarımızda da zaman ve maliyet yönetimine özen gösteriyoruz. Uygun faiz oranları, hızlı ve kolay prosedürler nedeniyle Renault Trucks’ın sunduğu finansal paketleri kullanmak bizlere fayda sağlıyor.”

Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ise; “EKSA, sektörde diğer meslektaşlarının araç alımlarını takip ettiği, öncü konumda bir lojistik şirketi. Uzun süredir devam eden iş birliğimiz doğrultusunda kurulan sağlam ilişkiler sayesinde her zaman yanlarında olduğumuz gibi EKSA’nın da desteğini görüyoruz. Çok özel, full donanımlı yeni araçlarını sergilememizi sağlayarak diğer lojistik uzmanları için referans oldukları için ayrıca çok teşekkür ederiz” diye belirtti.

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