Ekovitrin dergisi Abonelik Formu

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İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu: “Sigara içen ebeveynlerin çocukları, içmeyenlere kıyasla 4 kat daha fazla sigara kullanıyor”
İEA Başkanı Fatih Birol: "2021 itibariyle dünyada otomobil satışlarındaki elektrikli araçların oranı yüzde 10’a yaklaştı"
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2000 yılında yayın hayatına başlayan Ekovitrin dergisi üretimi teşvik eden başarıyı destekleyen pozitif yayıncılık anlayışı ile kısa sürede Avrasya bölgesinde en fazla tanınan ekonomi haber dergisi haline geldi. 21 yıldan beri istikrarlı bir şekilde yayınlanan ve sadık okuyucu ve reklam veren sayısı sürekli artan Ekovitrin, aylık ekonomi dergiciliğinde marka değeri ve bilinirliği yüksek bir yayın organıdır.
Lojistik 28.12.2021, 14:26 28.12.2021, 15:18