Ekol’ün Intermodal taşımacılık modeli sürdürülebilirlik ödülü aldı

Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde Ekol, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmede tüm sektörlerden başvuru yapan büyük ölçekli şirketler arasından sıyrılarak, ödül alan tek lojistik şirketi oldu. Ekol, ana sektörü dışında karbon yönetimi alanında aldığı bu ödülle küresel iklim değişikliğine olan duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

Aldığı bu özel ödülle çok uluslu müşterileri ile aynı platformu paylaşan Ekol, sürdürülebilir değer yaratma misyonu doğrultusunda ürettiği çözümlerle, kurumsal sürdürülebilirlikteki itibarını daha da güçlendirdi.

Ekol, 2008 yılında hayata geçirdiği intermodal taşımacılık modeliyle klasik karayolu taşımacılığına oranla her ay 730 futbol sahası büyüklüğünde ormana eşdeğer karbondioksit salınımını azaltıyor. Dünyanın etrafında 360 tur atmaya yetecek dizel tasarrufu elde ediyor.

Karbon kategorisindeki ödül; iklim değişikliğini yavaşlatma ve iklim değişikliğine uyum yönünde sera gazı emisyonlarını düşürme ve karbon emisyonu azaltım stratejileri geliştirilmesi doğrultusunda bütünsel ölçüm ve yönetim yaklaşımları ile geliştirilen iş modeli, proje ve çalışmalara veriliyor.