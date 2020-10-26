EKOLLÜ SÜRÜCÜLER ONUR NİŞANI ALDILAR

40 ülkeden 1200’ün üzerinde sürücünün yer aldığı onur listesinde, üstün performanslarıyla ödül alan Ekollü sürücülerin isimleri şöyle:

Abdulvahap Köse, Aydın Orhan, Cemil Özkan, Erkan Kıran, Mustafa Demirel, Mustafa Özdemir, Niyazi Yiğit, Serdar Güngör.

IRU, 100’den fazla ülkede, 170 meslek örgütünü çatısı altında topluyor. IRU, her yıl üyesi olan meslek örgütleri tarafından aday gösterilen ve uluslararası eşya taşımacılığı alanında faaliyet gösteren binlerce profesyonel sürücü arasından uygun bulunanlara, “IRU Onur Nişanı” veriyor. Bu sene 48 Türk sürücü IRU listesinde yer buldu.

EKOL HAKKINDA:

Ekol, 1990 yılında kurulan; taşımacılık, kontrat lojistiği, dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri yönetimi alanında 13 ülkede kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren entegre bir lojistik şirketi.

Aklı, duyguyu ve bilinci birleştiren iş yapış modelini teknolojiden aldığı ilhamla destekleyen Ekol, her zaman müşterilerine entegre, esnek ve en etkin çözümleri sunuyor. Ekol ‘ün hep bir adım ileride oluşu, yeterince iyiyle yetinmemesi müşterilerinin başarılarına hizmet ederken aynı zamanda çevresel, finansal, sosyal faydalar da sağlıyor.

Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna,Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Çekya, Slovenya ve İsveç’te olmak üzere, kapalı alanı 1.000.000 m²’nin üzerindeki dağıtım merkezinin yanı sıra Intermodal taşımacılığa fırsat veren haftalık 52 sefer yapan blok trenleri ve 6 bin aracıyla da Ekol, Avrupa’nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında.

Dağıtım alanındaki gücünün yanı sıra Ekol‘ün vaatlerini gerçekleştirmedeki en önemli gücü sahip olduğu insan kaynağı. Kusursuz müşteri memnuniyeti için bitmeyen bir enerjiyle hizmet veren 8 binin üzerinde çok uluslu çalışanı, Ekol’ü başarıya taşıyan yolda çok önemli bir rol oynuyor.