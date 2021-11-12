Ekollü sekiz sürücü onur nişanı aldı

Geleneksel olarak düzenlenen Profesyonel Sürücü Ödülleri’nde, üstün performanslarıyla bu yıl Onur Nişanı almaya layık görülen Ekollü sürücülerin isimleri şöyle:

Halil Ayaz, Mustafa Taşdelen, Eyyüp Yıldırım, Metin Yazgan, Aydemir Aydın, Mustafa Mertoğlu, Haktan Erduran ve Mehmet Faruk Aksoy.

IRU Profesyonel Sürücü Onur Nişanı Ödülleri kapsamında bu yıl 39 sürücüye başarı ödülü verildi. Onur Nişanı’na sahip olabilmek için sürücülerin; en az son 20 yıldır bu meslekte sürekli ve düzenli olarak çalışması, en az son beş yıldır aynı şirkete hizmet vermesi, yurt içi veya uluslararası karayolu taşımacılığı alanında profesyonel sürücü olarak en az 1 milyon kilometre yol kat etmiş olması gerekiyor. Ayrıca sürücülerin son 20 yıl içinde, kendi hatasından kaynaklanan, hiçbir ciddi karayolu trafik kazasına (yaralanmaya yol açan) sebebiyet vermemiş olması ve son beş yıl içinde, trafik, gümrük kurallarını veya idari kuralları ciddi şekilde ihlal etmemiş olması şartları aranıyor.

IRU, 100’den fazla ülkede, 170 meslek örgütünü çatısı altında topluyor. IRU, her yıl üyesi olan meslek örgütleri tarafından aday gösterilen ve uluslararası eşya taşımacılığı alanında faaliyet gösteren binlerce profesyonel sürücü arasından uygun bulunanlara, “IRU Onur Nişanı” veriyor.