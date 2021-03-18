EKOL TÜRKİYE’NİN EN İTİBARLI LOJİSTİK ŞİRKETİ SEÇİLDİ

İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırması sonuçları temel alınarak 53 kategoride gerçekleştirilen ve bu sene yedincisi düzenlenen The ONE Awards ödülleri, 17 Mart’ta çevrim içi platformda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İkinci kez en itibarlı şirket seçilmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, “Her şeyden önce sonucun halkın seçimi neticesinde belirlenmiş olması bu ödülü bizim için daha da anlamlı kılıyor.” dedi.

Ekol’ün kurulduğu ilk günden bu yana topluma, çevreye ve çalışanlarına karşı görevlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştığını söyleyen Ekiz, “Başarımızın temelinde; sürekli yeni fikirler bulma becerisi ve yaratıcı fikirlere yatırım var. İnanarak çalışırsak aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını biliyoruz. Dünyanın en iyisi değil, dünya için en iyisi olmaya çalışırken takdir görmek, böylesine saygın bir ödülle onurlandırılmak bizi çalışmalarımızda cesaretlendiriyor.” diye konuştu

Toplumun geleceğine katkı sağlamak ilkesiyle hareket eden Ekol’ün, çalışmalarının karşılık bulmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Ekol Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çetin ise “Yaptığımız her işte marka değerlerimize sahip çıkıyor ve onların ışığı altında müşterilerimize en yüksek kalitede hizmet veriyor, motivasyonu yüksek, tutkulu ve yapıcı bir ekip olarak mutlaka en iyi çözümü sunuyor ve hayata geçiriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Törende, itibarını en çok artıran markaların yanı sıra bu başarıya ortak olan paydaşları da ödüllendirildi. En itibarlı lojistik şirketi seçilen Ekol’ün iletişim danışmanlığını sürdüren STAGE İletişim de bu başarıdaki katkılarıyla ödüle layık görüldü.