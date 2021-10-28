EKOL Lojistik logitrans Fuarı VIP Lounge Sponsoru Oldu

Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, 12 ülkeden katılımcısı ile 10-12 Kasım tarihleri arasında 14. kez açılacak. Fuarı, 10 bini aşkın sayıda taşımacılık, lojistik ve tedarik zinciri yöneticisinin ziyaret etmesi bekleniyor. İstanbul Fuar Merkezi’nin 9 ve 10 numaralı hollerinde açılacak olan fuarın davetlilerinin ağırlanacağı VIP Lounge Sponsoru ise Ekol Lojistik oldu. “Ekol Lojistik sayesinde, organizasyonun çıtasını yükselten bir ağırlama gerçekleştirilecek,” diyen EKO MMI Fuarcılık Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü E.Seren Ünsaç; “İsmi ülke dışına taşmış bulunan Ekol Lojistik gibi bir katılımcımızın ev sahipliği, tüm ziyaretçilerimizi memnun edecektir. Bu ağırlama için Ekol Lojistik’e teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.



Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı

“Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı”, EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafından 10-12 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 9. ve 10. Salonlarda 14. kez düzenlenecektir. Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturan logitrans; lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini içermektedir.