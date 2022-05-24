Ekol Lojistik, kapsamlı bilişim altyapısının güvenliğini sağlamak için Trend Micro’yu tercih etti

Kontrat lojistiği, dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Slovenya olmak üzere 13 ülkede faaliyet gösteren Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen lojistik firmalarından Ekol Lojistik, bilişim altyapısının güvenliğini Trend Micro’nun en son tehditlere karşı üst düzey koruma sağlayan çözümleriyle sağlıyor.

Geniş bir coğrafyada 7/24 faaliyet gösteren Ekol Lojistik, filo takibinden tedarik zinciri yönetimine kadar işlerini kesintisiz bir şekilde yürütebilmek için BT altyapısına güveniyor. BT altyapısında meydana gelebilecek en ufak kesinti dahi şirketin iş süreçlerini sekteye uğratabiliyor. Bu nedenle BT ve ağ altyapısının güvenliği şirket açısından kritik önem taşıyor. Türkiye ve Avrupa’nın dört bir yanına dağılmış çok kapsamlı bir operasyon yürüttüklerini ifade eden Ekol Lojistik Bilgi Güvenliği Yöneticisi Okan Şengül, “Operasyonlarımızın kesintisiz ve etkili bir şekilde yürümesi için bilişim altyapımıza büyük görev düşüyor. Altyapımızda olabilecek herhangi bir kesinti tüm operasyonların durmasına ve iş süreçlerinin sekteye uğramasına neden olabiliyor. Bu nedenle siber güvenliğe büyük önem veriyoruz ve son kullanıcılardan sunuculara kadar tüm altyapımızın güvenliğini sağlamak için uzun süredir Trend Micro ile çalışıyoruz” dedi.

Son dönemde artan siber güvenlik tehditleri ve genişleyen BT altyapısı nedeniyle siber güvenlik sistemlerini tek yerden yönetme ve analiz ihtiyacı doğduğunu belirten Şengül, sözlerine şöyle devam etti: “Bu ihtiyacımız doğrultusunda Trend Micro ve NCS Bilişim’le yaptığımız çalışmalar sonucunda Trend Micro’nun Managed XDR çözümünün tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğini gördük ve zaman kaybetmeden hızla kullanıma aldık” dedi.

Ekol Lojistik, Trend Micro çözümleriyle sistem genelinde görünürlük ve izlenebilirlik elde etti

Trend Micro’nun çeşitli siber güvenlik çözümlerini kullanan Ekol Lojistik, son olarak Trend Micro’nun tümleşik siber güvenlik platformu Vision One’ı kullanmaya başladı. Trend Micro Vision One’ı tercih etmelerindeki en önemli nedenin izlenebilirliği ve görünürlüğü en üst düzeye çıkarmak olduğunu belirten Şengül, “Vision One’ı kullanmaya başladıktan sonra çok büyük ilerleme kaydettik. Sistemlerimiz genelinde bazen aldığımız önlemlerin ne kadar yetersiz kalabildiğini gördük. Kısacası yalnızca izleme değil, izleme sonrasında iyileştirme anlamında da büyük faydalar elde ettik. Çözümü kullanmaya başladıktan sonra ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı görmüş olduk” dedi.

Trend Micro’nun müşterilerden memnun edici dönüşler aldıkları ve en yakın çalıştıkları üreticilerden biri olduğunu ifade eden NSC Bilişim Siber Güvenlik Çözümleri Takım Lideri Emrah Yılmaz, “Ekol Lojistik uzun yıllardır BT alanında çok başarılı projelere imza attığımız müşterilerimizden biri. Bu kapsamda yaklaşık beş yıl önce uç nokta çözümleriyle başlayan yolculuğumuz bugün sunucu, güvenliği, ağ güvenliği, e-posta güvenliği ve son olarak Managed XDR platformuyla devam ediyor. Managed XDR çözümüyle Ekol Lojistik’in tüm segmentlerde kapsamlı bir görünürlük elde etmesine yardımcı olduk” dedi.

Olaylara hızla müdahale edilmesini sağlıyor

Trend Micro’nun XDR platformu, tüm güvenlik sistemlerinin ayrı ayrı yönetilmesi yerine, bu sistemlerden gelen telemetri verilerini ve uyarıları tek bir platformda bir araya getirerek olaylara çok daha hızlı müdahale edilmesine olanak tanıyor. Trend Micro Satış Yöneticisi Serkan Gürdal, “Ekol Lojistik, Vision One’ın yanı sıra yönetilebilir hizmetlerden oluşan Trend Micro Managed XDR hizmetini de kullanmaya başladı. Ekol Lojistik’in XDR platformu, Trend Micro mühendisleri tarafından 7/24 izleniyor ve analiz ediliyor. Herhangi bir olay durumunda Ekol Lojistik konuyla ilgili bilgilendiriliyor ve gerekli müdahaleler yapılıyor” dedi.

Ekol Lojistik, değişen siber tehdit ortamı doğrultusunda önümüzdeki dönemde Trend Micro ile iş birliği kapsamını daha genişletmeyi planlıyor.