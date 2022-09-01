Ekol Lojistiği Çevre Ve Yapay Zeka İle De Buluşturdu

Lotus Tesisi’nde 40 bin metrekare alanda kurulumu tamamlanan güneş enerji santrali ile Ekol, sektörde tek çatı üzerine bu büyüklükte panel kurulumu yapan ilk şirket oldu. Santralde ilk yılda 2 bin 400 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer, 6.200 megavat-saat enerji üretilecek.

Ekol’ün yine Lotus Tesisi’nde hayata geçirilen bir başka yatırımı ise sağlık sektörünün ihtiyaçlarının profesyonel bir şekilde karşılanacağı sağlık operasyonları otomasyon çözümü Alvarium (OSR) oldu.

Yaklaşık 1000 metrekare alanda kurulu OSR’de, 53 shuttle car ve 6 lift ile yatay ve dikey hareketlerin sağlandığı otomatik depolama ve boşaltma sistemleri yer alıyor. OSR’de, otomatik etiketleme ve barkod okuma sistemleriyle de insan gücüne ihtiyaç duyulmadan siparişlerin paketlenerek, Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi sağlanıyor.

Lojistik sektörünün dev tesisi Lotus’ta her iki yatırımın faaliyete geçmesi nedeniyle açıklamalarda bulunan Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, “Geleceğin meslekleri arasında gösterilen lojistik; değişiyor, evriliyor, İhtiyaç ve beklentiler de her yeni gün başka bir boyuta taşınıyor. İşte biz de bu bilinçle ve hayallerimizin peşinden giderek sektörümüzü daha yukarılara taşıyacak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sektördeki konumumuzu ve büyümemizi, paydaşlarımıza da değer kazandıracak yeni yatırımlarımızla güçlendiriyoruz. ‘’

BİRBİRLERİYLE KONUŞAN SİSTEMLER KURULDU

Lojistik 4.0 kapsamında yapılan çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade eden Musul, sağlık sektörüne hizmet verecek otomasyon sistemi OSR hakkında ise şunları söyledi:

“Otomatik depolama ve boşalma sistemlerimizin bulunduğu bu alanda toplamda 350 metrelik konveyör yer alıyor. Böylelikle depolama hizmetlerimiz ile ulusal dağıtım arasında bir köprü oluşturuyoruz.

Burası Lojistik 4.0 çalışmalarımızın somuta dönüştüğü bir yatırım. Nesnelerin interneti ile iki iş birimimizi birbiri ile sistemsel şekilde konuşturuyoruz. Planlanan araç doğrultusunda boşaltma yeri sırasına göre siparişlerimizi araca gönderiyoruz. Yine otomatik etiketleme ve barkod okuma sistemlerimiz sayesinde insan gücüne ihtiyaç duymadan siparişlerin paketlenmesini ve Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesini sağlıyoruz.”

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı karbon nötr hedeflerini de gözeterek hayata geçirdiğimiz GES projemizi ise yaklaşık bir yılda tamamladık. GES ile Lotus Tesisi enerji tüketiminin yüzde 70'i yenilenebilir enerji kaynağı güneşten sağlanacak. Yatırımla yılda 3100 ton kg CO2 salımının azaltılmasına hizmet eden bir sistem kuruldu. Bu aynı zamanda 140 bin yeni ağaç dikilmesine karşılık geliyor.” diye konuştu.