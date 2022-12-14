Ekol Kagider İş Birliği İle Kadınlara Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Eğitim kapsamında; kadın girişimciler açısından finansal okuryazarlığın önemi ve Türkiye’deki durum, parasal konularda yapılan temel hatalar, borçların yönetimi ve kredi kullanımı, enflasyonist ortamda birikim ve yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenler gibi konular ele alındı. “Aileler güç birliği içinde sıkıntılı dönemleri nasıl atlatabilir?” sorusuna da cevap aranılan eğitimde; aile şirketlerinin güçlü şekilde kurulmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında finansal okuryazarlığın önemi üzerinde duruldu. Aile bütçeleri ile iş bütçelerini birbirine karıştırmaktan kaynaklı sıkıntılar yaşayan start up’lar ve küçük işletmelere tavsiyelerde bulunuldu.

FODER’in ana söylemi "Parasını Yöneten Hayatını Yönetir" mottosunun kadın girişimciler açısından önemini aktaran Emre Tamer,” finansmanın doğru yönetilmesi için bilgi çok önemli. Bunun için de gelirimiz ile giderimizi kayıt altına almamız lazım. Yol haritası çıkarmalıyız. Bu disiplin önce tutum sonra davranış ve daha sonra da alışkanlığa dönüşmeli. İsteklerimizin gerçekten ihtiyaçlarımız mı olduğuna dikkat etmeliyiz. Bir aile bütçesi olmalı, şirket bütçesi ile karıştırılmamalı. Her şey kayıt altına alınmalı ve sabırla yönetilmeli. Tasarruf bilinci çok önemli. Şimdi gençliğin keyfini süreyim, sonra ilerleyen yaşlarda para biriktiririm demek yanlış. Gençler şimdiden birikim yapmalılar. Gençliklerine güvenerek birikimlerini ertelememeliler.” şeklinde konuştu.

Fırsat eşitliğini şirket politikası haline getirdiklerini ifade eden Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, “Toplumsal cinsiyet eşitliğine derinden inanıyor, iş hayatında kadın çalışanların daha fazla yer alması için pozitif adımlar atıyoruz. Kadınlarımızın ekonomide güçlenmesi için finansal okuryazarlığın en az okuryazarlık kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sene müşterilerimize yeni yıl hediyesi vermek yerine KAGİDER’i destekleyerek bu eğitimi üstlendik ve topluma, kadınlarımıza fayda sağlamak istedik. KAGİDER ile yaptığımız bu iş birliğiyle kadınlarımızın güçlenmesine, daha doğru, daha bilinçli finansal kararlar alabilmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

KAGİDER Başkan Yardımcısı Berrin Kuleli ise, “Kadın girişimcilerin şirketlerini yönetirken özellikle finansal okuryazar olmalarının şirketin büyümesi ve yeni yatırımlar için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Finansal tabloları okuyabilmek şirketin gelir ve gider dengesini korunması ve gelecek yatırımlar için önem teşkil ediyor. Yatırımlarımızı yaparken uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor” dedi.