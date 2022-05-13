Ekol Kadın Tır Şoförlerini Bekliyor

Kadın tır şoförü adayları, ks.proje@ekol.com adresinden Ekol ile iletişime geçip, başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvurusu olumlu bulunan kadın şoför adayları, Ekol tarafından verilen teorik ve pratik eğitimlerle yola çıkmaya hazırlanarak, şirketin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında görevlendiriliyor. Başvuru değerlendirmelerinde ehliyetli ve en az orta düzey tecrübeli sürücüler öncelikli tercih oluyor. Ancak ehliyeti olan fakat tecrübesi bulunmayan kadın şoför adaylarının başvuruları da oluşturulan portföy kapsamında değerlendiriliyor.

‘Hayatın her alanında ben de varım’ diyen kadınlara iş fırsatı sunmaya devam ettiklerini söyleyen Ekol İnsan Kaynakları Genel Müdürü Gülçin Poyraz, “Projemizi, kadın işi, erkek işi tanımlarından sıyrıldığımız, birlikte bir olduğumuz bir dünya umuduyla başlattık. Hedefimiz; şoför olmak isteyen tüm kadınlara Ekol’de istihdam fırsatı yaratarak operasyonlarımızda görevlendirmek. Tır şoförlüğü yapmak isteyen tüm kadınlar bizimle iletişime geçebilir.” diye konuştu.

EKOLLÜ KADIN ŞOFÖRLER YOLLARDA

Ekol bünyesinde şu anda üç kadın tır şoförü yurt içinde aktif çalışıyor. Ekol’de ilk tır şoförü olarak göreve başlayan Kaptan Elif Taşer, İzmir ağırlıklı olmak üzere yurt içinde sefer yapıyor. Eşiyle birlikte istihdam sağlayan ilk kadın Kaptan Ayşegül Güleç yurt içinde çeşitli bölgelere çalışırken, ilk yurt içi seferini yine İzmir’e gerçekleştiren Kaptan Merve Seçkin de aktif olarak seferlere devam ediyor.