EKOL İLE TÜRKİYE VE FAS ARTIK DAHA YAKIN

Ekol; Türkiye, İspanya, Fas hattı ile Türkiye’den Fas’a 144 saat içerisinde teslimat gerçekleştirecek. Akdeniz’de planlı ve hızlı taşımacılık sağlayan bu hizmet kapsamında; cumartesi akşamına kadar Türkiye'nin dört bir yanından toplanan gönderiler hafta bitmeden cuma günü Fas’ın her yerine teslim ediliyor. Salı akşamına kadar Fas genelinden toplanan yükler ise bir sonraki hafta başı pazartesi günü Türkiye'nin her bölgesine dağıtılıyor.

Ekol’ün kıtalararası akılcı lojistik çözümlerini yeni rotalar ve yeni hizmetlerle güçlendirdiğini açıklayan Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz “Hizmet ağımızdaki Fas’ta yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Bunun ilk adımını ise Fas Tangier Limanı üzerinden sunduğumuz taşımacılık hizmetimiz oluşturuyor. Bu yolla müşterilerimiz için önemli avantajlar yaratıyoruz.

Fas, Afrika ülkeleri içerisinde Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı beşinci ülke konumunda. Ekol, sunduğu hizmetler ile bu iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine daha da katkıda bulunacaktır. İlerleyen günlerde de hizmet ağımızı büyüterek daha geniş coğrafyalara kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.