EKOL İLE TÜRKİYE- İSPANYA 60 SAAT

Akdeniz’de taşımacılığa hız kazandıracak yeni servis kapsamında, her iki yönden seferler başlangıçta haftada bir kez yapılacak. Cumartesi akşamına kadar Türkiye'nin dört bir yanından toplanan gönderiler Çarşamba günü İspanya’nın, Cuma günü de Portekiz’in her yerine teslim edilebilecek. Salı akşamına kadar Portekiz, Çarşamba akşamına kadar İspanya genelinden toplanan yükler ise Pazartesi günü Türkiye'nin her bölgesine dağıtılabilecek.

Ekol bu yeni hat üzerinden Türkiye ve Orta Doğu bölgesini İspanya, Portekiz ve Fas ile en verimli şekilde birleştiriyor.

Özellikle İspanya’daki büyük tekstil müşterileri için Oscar ödülü alacak kalitede bir hizmeti başlattıklarını ifade eden Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz “Yeni hattımızda teslimatta hız güvencesi vermenin yanı sıra kaliteli servisimizle de müşterilerimize farklı bir deneyim yaşatıyor olacağız.’’ diye konuştu.

Fas, Portekiz ve Baltık ülkeleri arasındaki bağlantıların Türkiye- İspanya arasındaki yeni hat ile artırılmasının Ekol’ün hizmet geliştirme planının bir parçası olduğunu belirten Ekiz “Ekol İspanya Avrupa’ya; Ekol Türkiye ise Orta Doğu’ya yapılan gönderiler için bir merkez konumunda. İzmir Alsancak- İspanya Tarragona Limanı arasında transit süremiz 60 saat. İspanya içine 96 saat, Portekiz ve Fas ‘a 144 saatte teslimat gerçekleştiriyoruz. Ekol'ün Trieste (İtalya) ve Sete'de (Fransa) hâlihazırda yürüttüğü intermodal operasyonları gibi İspanya'dan Avrupa'ya intermodal taşımacılığa fırsat veren bu hizmetimizde de multimodal çözüm sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha fazla ülkeye kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak için ağımızı genişletmeye devam edeceğiz.” dedi.